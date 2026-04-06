Culisele transferului lui Ciprian Marica la Șahtior Doneţk! „Ahmetov ne-a organizat Miss Ucraina la hotel! Eu le-am spus că vreau numărul 2 și numărul 3.”

În urmă cu mai bine de 20 de ani, Dinamo dădea o uriașă lovitură financiară. Tânărul pe atunci Ciprian Marica, după doar câteva zeci de meciuri în România, pleca la Șahtior Doneţk pentru milioane de euro. Cristi Borcea a dezvăluit, la FANATIK, culisele mutării în țara vecină și de ce tratament a avut parte, în Ucraina, din partea miliardarului Rinat Ahmetov.

În anii 2000, Dinamo a realizat mai multe transferuri de răsunet peste hotare. Unul dintre ele este cel al lui Ciprian Marica. Pe când avea doar 18 ani, atacantul s-a transferat la Șahtior Donețk. Mutarea s-a realizat în ianuarie 2004. Intrat telefonic în emisiunea „Giovanni Show” de la FANATIK, Cristi Borcea a făcut dezvăluiri incredibile despre modul în care a decurs mutarea din urmă cu 22 de ani. Ce i-a cerut acestuia miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov.

Punctul de plecare al poveștii este cu o jumătate de an înainte. , Inter Milano era interesată de tinerii, pe atunci, Ianis Zicu și Ciprian Marica. Niciunul dintre ei nu a ajuns în Italia în acel moment. Abia peste 6 luni, pentru Marica a venit o ofertă de la Șahtior Donețk. Anterior, în Italia, Borcea fusese „umilit” și pus să se deplaseze de la aeroport cu un taxi.

Acum, oficialul lui Dinamo a încercat să se răzbune pe aceea situație. Borcea a dezvăluit ce i-a cerut lui Ahmetov, miliardarul care conducea și conduce și azi pe Șahtior. „Vine ofertă de la Șahtior. Zic: 2 milioane, vreau să meargă Giovanni (Becali) personal și vreau să vină cu avion particular și să-mi organizeze Miss Ucraina la hotel”, spune Borcea.

Ce s-a întâmplat după ce Marica a semnat contractul cu Șahtior

. Patronul lui Dinamo, însoțit de impresarul Giovanni Becali, au ajuns în Ucraina la bordul unui avion privat. Aici, după ce Ciprian Marica și-a pus semnătura pe contractul cu echipa din Donețk, a urmat o petrecere de pomină. A fost exact așa cum erau dorințele lui Borcea: Miss Ucraina direct la hotel.

„După ce am semnat contractul (n.r. al lui Marica cu Șahtior) Rinat Ahmetov ne-a invitat la hotel. Muzică, fotomodele, toate nenorocirile de pe lume. (n.r. V-a făcut Miss Ucraina la hotel?) Da, direct la recepție. Defilau fetele la recepție. Au făcut pentru noi. Eu am cerut numărul 2 și numărul 3. Era un spectacol pentru noi. Erau Marica, tac-su, Gică Popescu, Rinat și vreo 20 de bodyguarzi. Eu eram șeful juriului”, mai povestește Borcea.

