Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș

Darius Olaru este cel mai valoros jucător de la FCSB în prezent. Giovanni Becali a dezvăluit ce a discutat cu reprezentanții cluburilor din străinătate despre un eventual transfer al mijlocașului român.

În cadrul ”, Giovanni Becali a vorbit despre Darius Olaru, din cauza paselor eronate pe care le oferă adversarilor.

Impresarul de jucători a dezvăluit că a discutat cu mai multe cluburi din străinătate pentru transferul mijlocașului, însă a existat o problemă comună de fiecare dată: nimeni nu știe poziția exactă pe care Darius Olaru dă cel mai bun randament.

„Nu știu dacă e greu să îl mai dai acum, dar trebuie să îi găsești echipă. Toți scouterii pe care i-am adus aici și l-au văzut, directori sportivi, nu i-au găsit postul adecvat lui Olaru. E box to box, e un optar, e în spatele vârfurilor, e în stânga… Nimeni nu știe ce este.

E o mare problemă. Jucător excepțional, nu știu unde joacă! Eu vreau la echipa mea ăsta, în fața apărării! Nu a fost un post fix pentru el, nici la FCSB, nici la națională!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Clauza lui Darius Olaru la FCSB

Giovanni Becali a vorbit și despre clauzele pe care le au unii dintre fotbaliștii de la FCSB. Ce a spus despre suma stabilită de vărul Gigi Becali în cazul lui Darius Olaru, fotbalist ajuns la 27 de ani în prezent.

„Noi i-am avut și pe Coman, și pe Tănase, și pe Octavian Popescu. Când aveam oferte pentru ei, Gigi cerea 20-30 de milioane. Tănase, am avut ofertă de 3-4 milioane, iar Gigi voia 10-15. L-a dat după, dar Tănase terminase contractul cu noi. Avea dreptul să aleagă unde să se ducă, nu e trădător. Am avut ofertă de la Trabzonspor, 4 milioane.

E negustor, omul face ce vrea cu marfa lui. Are clauză la Târnovanu 5 milioane, la Olaru 5 milioane. Dar să vină cineva… Să vedem. Nu e o clauză exagerată la Olaru, dar el a întârziat puțin. Nu trebuia să aibă accidentarea aia, nu mai e Olaru pe care îl știam eu!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Accidentarea care l-a ținut pe Darius Olaru în afara terenului jumătate de sezon

FCSB a efectuat la începutul acestui an un cantonament în Antalya. În cadrul unui meci de pregătire cu Hamburg, câștigat cu 2-1 de bucureșteni, Darius Olaru s-a accidentat la umăr în prima repriză.

Darius Olaru a revenit pe teren în penultimul meci din play-off-ul sezonului trecut, când . El a intrat atunci, în minutul 84, în locul lui Florin Tănase.

Statistici carieră Darius Olaru

Adus de FCSB la începutul anului 2020 de la Gaz Metan Mediaș, Darius Olaru a devenit treptat căpitanul bucureștenilor și un jucător indispensabil primului „11”. În cele 223 de meciuri pentru campioana en-titre, el a marcat 52 de goluri și a oferit 38 de pase decisive.

7,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru în prezent

5 trofee a câștigat Darius Olaru în total cu FCSB