Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile care l-au ochit pe mijlocaș

Darius Olaru, la mare căutare. Giovanni Becali a spus ce îl împiedică totuși pe mijlocașul de la FCSB să facă pasul la o echipă din străinătate.
Mihai Dragomir
11.10.2025 | 13:30
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB Giovanni Becali dezvaluie discutiile avute cu cluburile care lau ochit pe mijlocas
Detalii despre transferul lui Darius Olaru de la FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Darius Olaru este cel mai valoros jucător de la FCSB în prezent. Giovanni Becali a dezvăluit ce a discutat cu reprezentanții cluburilor din străinătate despre un eventual transfer al mijlocașului român.

Giovanni Becali a vorbit cu cluburile din străinătate despre Darius Olaru. Ce împiedică transferul mijlocașului

În cadrul celei mai recente ediții a emisiunii „Giovanni Show, Giovanni Becali a vorbit despre Darius Olaru, fotbalistul amenințat recent de Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA din cauza paselor eronate pe care le oferă adversarilor.

Impresarul de jucători a dezvăluit că a discutat cu mai multe cluburi din străinătate pentru transferul mijlocașului, însă a existat o problemă comună de fiecare dată: nimeni nu știe poziția exactă pe care Darius Olaru dă cel mai bun randament.

„Nu știu dacă e greu să îl mai dai acum, dar trebuie să îi găsești echipă. Toți scouterii pe care i-am adus aici și l-au văzut, directori sportivi, nu i-au găsit postul adecvat lui Olaru. E box to box, e un optar, e în spatele vârfurilor, e în stânga… Nimeni nu știe ce este.

E o mare problemă. Jucător excepțional, nu știu unde joacă! Eu vreau la echipa mea ăsta, în fața apărării! Nu a fost un post fix pentru el, nici la FCSB, nici la națională!”, a spus inițial Giovanni Becali.

Clauza lui Darius Olaru la FCSB

Giovanni Becali a vorbit și despre clauzele pe care le au unii dintre fotbaliștii de la FCSB. Ce a spus despre suma stabilită de vărul Gigi Becali în cazul lui Darius Olaru, fotbalist ajuns la 27 de ani în prezent.

„Noi i-am avut și pe Coman, și pe Tănase, și pe Octavian Popescu. Când aveam oferte pentru ei, Gigi cerea 20-30 de milioane. Tănase, am avut ofertă de 3-4 milioane, iar Gigi voia 10-15. L-a dat după, dar Tănase terminase contractul cu noi. Avea dreptul să aleagă unde să se ducă, nu e trădător. Am avut ofertă de la Trabzonspor, 4 milioane.

E negustor, omul face ce vrea cu marfa lui. Are clauză la Târnovanu 5 milioane, la Olaru 5 milioane. Dar să vină cineva… Să vedem. Nu e o clauză exagerată la Olaru, dar el a întârziat puțin. Nu trebuia să aibă accidentarea aia, nu mai e Olaru pe care îl știam eu!”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

Accidentarea care l-a ținut pe Darius Olaru în afara terenului jumătate de sezon

FCSB a efectuat la începutul acestui an un cantonament în Antalya. În cadrul unui meci de pregătire cu Hamburg, câștigat cu 2-1 de bucureșteni, Darius Olaru s-a accidentat la umăr în prima repriză. FANATIK a fost la fața locului și a văzut cum mijlocașul central a urlat de durere pe teren din cauza loviturii foarte puternice în zona umărului stâng.

Darius Olaru a revenit pe teren în penultimul meci din play-off-ul sezonului trecut, când FCSB a celebrat un nou titlu de campioană după 1-0 cu Universitatea Craiova. El a intrat atunci, în minutul 84, în locul lui Florin Tănase.

Statistici carieră Darius Olaru

Adus de FCSB la începutul anului 2020 de la Gaz Metan Mediaș, Darius Olaru a devenit treptat căpitanul bucureștenilor și un jucător indispensabil primului „11”. În cele 223 de meciuri pentru campioana en-titre, el a marcat 52 de goluri și a oferit 38 de pase decisive.

  • 7,5 milioane de euro este cota lui Darius Olaru în prezent
  • 5 trofee a câștigat Darius Olaru în total cu FCSB

Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB

