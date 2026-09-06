Culisele transferului lui Dennis Man la Lazio! Motivele pentru care a căzut mutarea

Dennis Man a fost foarte aproape de revenirea în Serie A. Internaționalul român a intrat pe lista celor de la Lazio chiar în ultima zi de mercato. Italienii căutau o soluție pentru ofensivă și au început negocierile cu PSV Eindhoven. Giovanni Becali a explicat unde s-au blocat tratativele.
Discuțiile au avansat, însă cluburile nu au reușit să închidă afacerea. Lazio dorea un împrumut și era pregătită să achite aproximativ un milion de euro pentru acest sezon. Problema a apărut la condițiile transferului definitiv. PSV nu a acceptat formula dorită de italieni, iar timpul a început să preseze.
Negocierile s-au blocat chiar înainte de închiderea perioadei de mercato, iar Lazio a renunțat în cele din urmă la Dennis Man. Astfel, internaționalul român a ratat șansa de a reveni în Serie A, campionat în care a evoluat pentru Parma.
Românul a avut un prim sezon bun la PSV, cu 11 goluri și 7 pase decisive în 35 de apariții, însă situația sa s-a schimbat în această vară. A primit doar 21, 18 și 14 minute în primele trei etape de campionat, iar pentru partida cu Utrecht nu a mai fost inclus în lot.
Giovanni Becali a explicat de ce mutarea lui Dennis Man la Lazio nu s-a mai făcut. Impresarul a vorbit în emisiunea „Giovanni Show” despre interesul italienilor pentru internaționalul român. PSV nu a fost de acord cu propunerea venită din partea formației din Serie A.
„A fost ofertă serioasă. Lazio l-a vrut împrumut, cu opțiune de cumpărare. Înainte de Lazio a fost Atalanta. L-au luat pe Gudmundsson. Scuză-mă, Dennis e peste. Are cifre clar mai bune. Asta e. Eu l-am propus pe Dennis Man la Lazio pe vremea când Parma era în Serie B. Aveam o relație excelentă cu președintele lui Lazio, dar a devenit senator.
A fost vorba de împrumut cu opțiune de cumpărare. Multe încercări au fost cu Dennis Man la Lazio. El trebuie să tragă să fie titular”, a declarat Giovanni Becali, celebrul impresar, în emisiunea „Giovanni Show”.