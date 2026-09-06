Culisele transferului lui Dennis Man la Lazio! Motivele pentru care a căzut mutarea

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Dennis Man a fost foarte aproape de revenirea în Serie A. Internaționalul român a intrat pe lista celor de la Lazio chiar în ultima zi de mercato. Italienii căutau o soluție pentru ofensivă și au început negocierile cu PSV Eindhoven. Giovanni Becali a explicat unde s-au blocat tratativele.

Dennis Man putea pleca de la PSV! Lazio a pus oferta pe masă, dar afacerea a picat

Discuțiile au avansat, însă cluburile nu au reușit să închidă afacerea. Lazio dorea un împrumut și era pregătită să achite aproximativ un milion de euro pentru acest sezon. Problema a apărut la condițiile transferului definitiv. PSV nu a acceptat formula dorită de italieni, iar timpul a început să preseze.

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Negocierile s-au blocat chiar înainte de închiderea perioadei de mercato, iar Lazio a renunțat în cele din urmă la Dennis Man. Astfel, internaționalul român a ratat șansa de a reveni în Serie A, campionat în care a evoluat pentru Parma.

cu 11 goluri și 7 pase decisive în 35 de apariții, însă situația sa s-a schimbat în această vară. A primit doar 21, 18 și 14 minute în primele trei etape de campionat, iar pentru partida cu Utrecht nu a mai fost inclus în lot.

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Giovanni Becali, dezvăluiri despre transferul lui Dennis Man la Lazio: „A fost ofertă serioasă”

Giovanni Becali a explicat de ce Impresarul a vorbit în emisiunea „Giovanni Show” despre interesul italienilor pentru internaționalul român. PSV nu a fost de acord cu propunerea venită din partea formației din Serie A.

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„A fost ofertă serioasă. Lazio l-a vrut împrumut, cu opțiune de cumpărare. Înainte de Lazio a fost Atalanta. L-au luat pe Gudmundsson. Scuză-mă, Dennis e peste. Are cifre clar mai bune. Asta e. Eu l-am propus pe Dennis Man la Lazio pe vremea când Parma era în Serie B. Aveam o relație excelentă cu președintele lui Lazio, dar a devenit senator.

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A fost vorba de împrumut cu opțiune de cumpărare. Multe încercări au fost cu Dennis Man la Lazio. El trebuie să tragă să fie titular”, a declarat Giovanni Becali, celebrul impresar, în emisiunea „Giovanni Show”.