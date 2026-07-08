Sport

Culisele transferului lui Ianis Doană de la Dinamo la Poli Timișoara. Ce procent și-au păstrat, de fapt, câinii și ce au impus neapărat în contractul jucătorului

Dinamo l-a adus în această vară pe Ianis Doană de la CSM Reșița, dar îl trimite acum tot în Liga 2 la Poli Timișoara. Toate detaliile prevăzute în mutarea tânărului fotbalist român.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
08.07.2026 | 08:37
Culisele transferului lui Ianis Doana de la Dinamo la Poli Timisoara Ce procent siau pastrat de fapt cainii si ce au impus neaparat in contractul jucatorului
EXCLUSIV FANATIK
FANATIK a aflat detaliile transferului lui Ianis Doană de la Dinamo la Poli Timișoara. Foto: Colaj FANATIK.
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Dinamo a realizat primul transfer pentru noul sezon încă din luna mai, când l-a adus pe Ianis Doană, internațional român U19 care aparținea de CSM Reșița, dar care ultima dată a jucat în tricoul celor de la Steaua, în liga 2. Acum, la două luni după, „câinii” îl cedează tot în Liga 2, la Poli Timișoara. Ce prevede înțelegerea dintre cele două cluburi.

Toate detaliile transferului lui Ianis Doană de la Dinamo la Poli Timișoara

Adus de Dinamo de la CSM Reșița încă din luna mai, tânărul Ianis Doană a fost cedat acum definitiv la Poli Timișoara, tot în Liga 2. El ajunsese la formația bucureșteană când, la cârma echipei, încă se afla croatul Zeljko Kopic. Venirea între timp a portughezului Nuno Campos a schimbat total planurile „câinilor”, iar Ianis Doană nu figura în acestea.

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FANATIK a aflat toate detaliile din înțelegerea făcută între Dinamo și Poli Timișoara. „Alb-roșii” au 30% dintr-un eventual transfer al lui Doană. De asemenea, Dinamo are si opțiunea de a-l răscumpăra, beneficiind de prima șansă în cazul unei oferte din partea altui club. Dacă această opțiune nu va fi activată, „câinii” tot rămân în continuare cu procentul de 30%.

Ce spunea Ianis Doană după transferul la Dinamo

Ianis Doană a oferit pentru FANATIK, la finalul lunii mai, primul său interviu după ce se efectuase transferul său la Dinamo. El se arăta extrem de optimist după pasul făcut, declarând că abia așteaptă să evolueze în prima divizie din România. „Mă simt onorat și sunt optimist. Am făcut un pas uriaș de la Liga 2 la o echipă de play-off și cu o istorie atât de bogată. 

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Nu m-au interesat banii, ci viitorul meu. Abia aștept să joc derby-uri, nu neapărat contra Stelei, ci și contra Rapidului. Vreau să văd cum e un derby cu foarte mulți suporteri în tribune!”, spunea tânărul fotbalist în exclusivitate pentru FANATIK.

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Andrei Nicolescu era încântat de aducerea lui Ianis Doană la Dinamo

Andrei Nicolescu era foarte încântat de aducerea lui Ianis Doană la Dinamo încă de când mutarea nu era oficializată. Președintele formației din „Ștefan cel Mare” spunea în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că tânărul jucător se preta perfect filosofiei clubului. „Dinamo gândește să-și construiască viitorul cu jucători tineri de mare perspectivă. De la Reșița era monitorizat. Cam de un an jumate. A apărut o oportunitate și am profitat de ea!”, spunea Nicolescu în luna mai.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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