Ianis Hagi, dorit de Dinamo! Câți bani au fost puși pe masă: „Îl știu de mic!”

ADVERTISEMENT

Numele Hagi este puternic înrădăcinat în cultura fotbalului românesc. Ianis Hagi (27 de ani), fiul „Regelui”, a fost legat de-a lungul timpului de mai multe mutări la echipele de top din țara noastră. Cristi Borcea (56 de ani) a dezvăluit cum a vrut să îl „fure” pe „Prinț” încă de când era un junior. Vezi pe Fanatik.ro ce sumă i-a pus pe masă Viitorului.

Cum putea Ianis Hagi să ajungă la Dinamo

Dinamo a fost una dintre echipele care a vânat tot timpul jucătorii valoroși, mai ales în era lui Cristi Borcea. Fostul patron al echipei din „Ștefan cel Mare”, , a vorbit recent despre o altă mutare răsunătoare pe care și-a dorit să o facă.

ADVERTISEMENT

Mai exact, în 2012, când Ianis Hagi era doar un copil, Cristi Borcea a vrut să îl transfere la Dinamo pe „Prinț” pentru doar 200.000 de euro. El a mai spus că îl știe pe Ianis de când era mic, fiind fost coleg de clasă cu Patrick Borcea, fiul său cel mare, și l-a lăudat pentru pasiunea și devotamentul său față de fotbal încă de la o vârstă fragedă.

„Ianis Hagi este unul dintre puținii jucători de valoare pe care-i mai are România. Și el a fost, este convocat pe bune. Dacă nu se accidenta, juca la o echipă mare de tot. De fiecare dată când a venit la națională a făcut ceva, gol, pasă de gol. Pe acest copil îl cunosc de mic. A fost în clasă cu Patrick (n.r. – fiul cel mare al lui Borcea), venea cu bunicul lui din partea mamei, erau meciuri de fotbal la colegiu, iar eu mă duceam să-l văd pe al meu.

ADVERTISEMENT

Ianis era în pantaloni scurți, nu conta, ploua, ningea, juca la toate grupele de copii… Ianis a muncit foarte mult. Eu am vrut să-i dau 200.000 de euro lui Hagi (n.r. – Gheorghe Hagi) ca să-l transfer de la Viitorul, pe când avea 13 sau 14 ani. Ianis a trăit pentru fotbal. Juca 6-7 ore pe zi la toate grupele, încontinuu. Totul este despre fotbal la el”, a declarat Cristi Borcea, conform

ADVERTISEMENT

Ianis Hagi, pus la zid după ultima prestație de la echipa națională

Dacă Cristi Borcea a avut un discurs laudativ la adresa lui Ianis Hagi, nu la fel s-a întâmplat în cazul lui Cornel Dinu. după ultimele sale apariții sub „tricolor”, fiind dezamăgit de prestațiile sale.

ADVERTISEMENT

„Nu avem un 10, deci un jucător în spatele vârfurilor. S-a încercat cu Ianis Hagi, dar mai mult sentimental, și nu este de acolo. Piesa aceea, jucătorul din spatele vârfului, este decisivă în sisteme actuale de joc. Trebuie să fie și omul care vine la construcție, jucând între linii, dar și omul care lansează atacurile pe benzi și în cuplu cu vârful de atac”, a spus Cornel Dinu în direct la FANATIK DINAMO.