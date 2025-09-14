Culisele transferului lui Nicolas Popescu de la Farul la Steaua: “Cea mai bună afacere din viaţa lui!”

Giovanni Becali a spus totul despre mutarea fiului fostului mare internațional român, Gică Popescu. Ce a spus impresarul.

ADVERTISEMENT

Totul despre transferului lui Nicolas Popescu de la Farul la Steaua

Nicolas Popescu este noul jucător al „militarilor” de la Steaua. Tânărul fotbalist a evoluat în cea mai recentă victorie a bucureștenilor (2-1 cu ASA Tg. Mureș).

Giovanni Becali a povestit cum a ajuns Nicolas Popescu de fapt la Steaua. Impresarul consideră că jucătorul a luat cea mai bună decizie mergând să joace în Liga 2, unde crede că va crește enorm.

ADVERTISEMENT

„A zis că decât să fie rezervă acolo și să nu joace, mai bine îl duce undeva să joace!”

„A făcut cea mai mare afacere din viața lui, chiar dacă are 20 de ani. Asta am vorbit cu taică-su. S-a dus la Oprița să vadă dacă îl vrea… Nu doar că l-a vrut, l-a și băgat, a jucat și au și câștigat cu 2-1 (n.r. – Steaua – ASA Tg. Mureș). Își ia viața în mâini.

Ia și el 2-3 mii de euro pe lună. Joacă și meci de meci, e tânăr, are alură. A și fost la Hagi atâția ani. Probabil că acolo au fost alții pe poziția lui, dar aici în Divizia B poate crește. L-a durut pe Gică Popescu că nu joacă la Farul, dar a zis că decât să fie rezervă acolo și să nu joace, mai bine îl duce undeva să joace.

ADVERTISEMENT

„De la Divizia B poți juca la U21”

Nu am treabă cu el, ca impresar, dar dacă e ceva, îl ajut cu cea mai mare plăcere. Este un copil extraordinar, cu bun simț. Aseară am vorbit, i-am dat telefon lui Gică Popescu.

ADVERTISEMENT

L-am întrebat dacă joacă, unde joacă Nicolas. Și chiar atunci l-am văzut la TV. A jucat bine. La anii lui, Divizia B, se joacă. De la Divizia B poți juca la U21”, a spus Giovanni Becali la emisiunea „DON Giovanni”.