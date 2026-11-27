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Dinamo a pierdut al doilea meci din grupele principale ale EHF Champions League, . „Dulăii” au încercat transferul vedetei de la Kielce, Aleks Vlah, despre care presa poloneză scria că are şanse uriaşe să ajungă la Bucureşti din vară. Ce spun jucătorul şi preşedintele lui Dinamo despre această mutare.

Ce spune Ionuţ Popa despre transferul lui Vlah la Dinamo

Aleks Vlah a fost cel mai bun marcator al meciului de la Bucureşti, cu opt goluri. FANATIK a vorbit cu preşedintele Ionuţ Popa, care a declarat că nu se pune problema transferului handbalistului de la Kielce, el fiind dorit în trecut:

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„Am văzut şi eu aceste informaţii, dar pot să vă spun că Aleks Vlah nu se va transfera la Dinamo. A fost dorit în trecut, este adevărat, dar atunci nu s-au concretizat negocierile”, a fost reacţia lui Ionuţ Popa.

La finalul meciului cu Industria Kielce, Aleks Vlah a vorbit pentru FANATIK despre confruntarea din Sala Polivalentă, dar şi despre informaţiile care îl dădeau transferat la Dinamo. Handbalistul a infirmat mutarea, spunând că nu au existat contacte între el şi club:

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„Cred că a fost un meci foarte bun din partea noastră. Ne-am pregătit foarte bine. Le-am blocat cele mai bune soluții pe care le au pe faza de atac. Știam că jucătorul lor principal este Branko Vujovic și cred că am făcut o treabă foarte bună apărându-ne la el. Am marcat câteva goluri ușoare pe contraatac, exact ce ne-am dorit — să facem presing după fiecare gol marcat, astfel încât să înscriem rapid un alt gol. Așa că, de fapt, a .

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Urmărind ultimele meciuri ale lui Dinamo, am văzut că au jucat foarte, foarte bine. Așa că ne-am făcut treaba bine. Ne așteptam la un meci mai echilibrat, dar odată ce am preluat conducerea în prima repriză, am menținut-o până la final.

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Am rămas calmi chiar și după unele greșeli pe care le-am făcut și cred că am meritat pe deplin să câștigăm. Am văzut și eu acele zvonuri, dar nu a existat niciun contact între mine și club, așa că sunt doar zvonuri”, a spus Aleks Vlah.

Pentru sezonul viitor Dinamo a reuşit o mutare importantă. Mijajlo Marsenic vine de la Fuchse Berlin. În handbal este plină perioadă de mercato şi „dulăii” speră să mai facă mutări importante pe piaţa transferurilor.

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