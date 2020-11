Culisele triunghiului Contra – Cortacero – Melero Marin. Unde s-a rupt totul la Dinamo. Exclusiv

Cosmin Contra este aproape de despărțirea de Dinamo, după ce directorul general Juan Melero Marin a fost scos din proiect, iar Pablo Cortacero a „dispărut” în Spania, blocat de pandemie sau de lipsa banilor. Ruperea legăturii dintre cei trei a fost semnalul dezastrului spaniol de la Dinamo.

FANATIK a pus cap la cap toate informațiile existente în privința lui Cortacero, Contra și Melero Marin și dezvăluie unde a picat tot proiectul pe care-l gândeau împreună. Bineînțeles că totul a plecat de la bani. Sau de la lipsa lor…

Dinamo se duce la vale parcă fără oprire. Proiectul spaniol propus la mijlocul lunii august, când Ionuț Negoiță a anunțat că i-a cedat clubul lui Pablo Cortacero, reprezentantul Benel International, e aproape de colaps.

Banii nu au venit, jucători aduși pe zeci de mii de euro lunar caută deja ușa de serviciu, antrenorul Cosmin Contra se declară mințit de spanioli, suporterii sunt „pe garduri”. Și peste toate, din punct de vedere sportiv, Dinamo e la retrogradare!

Antrenorul Cosmin Contra, directorul general Juan Melero Marin și „omul cu banii” Pablo Cortacero păreau a alcătui triunghiul de forță care să readucă strălucirea în „Groapă”. Dar totul s-a fisurat. Juan Melero Marin nu mai este în proiect, Cortacero anunță că e blocat de Covid în Spania, cum blocate sunt și conturile sale, Contra stă pe bancă împotriva Voluntariului, dar poate pleca în orice moment.

Unde s-a rupt relația celor trei? Care a fost momentul care a aruncat în aer tot proiectul spaniol de la Dinamo? FANATIK a aflat că punctul de cotitură a fost reprezentat de transferurile pe care le-a făcut Melero Marin, moment în care Cortacero și-a dat seama că s-a aruncat într-un bazin în care el nu poate pune suficientă „apă”.

Cheltuielile la care l-a angajat Melero Marin pe „patronul” Cortacero l-au dat peste cap pe acesta din urmă. Atunci cei doi s-au certat, totul terminându-se cu retragerea de la Dinamo a directorului general. Confirmare care a venit zilele trecute de la Cosmin Contra.

„Juan Melero a fost îndepărtat din acest proiect! Eu am aflat după trei săptămâni. Am vorbit cu el pentru că a fost singurul în care am crezut și pe care-l cunoșteam. Din păcate, mi-a spus că îi pare rău, dar el a fost îndepărtat din acest proiect și nu mai poate să mă ajute. Am întrebat «Bun, și cu mine cum rămâne?» și mi-a spus «Trebuie să încerci să faci ce trebuie să faci, dar eu nu pot să te ajut!». Am rămas cum am rămas…” – Cosmin Contra, antrenor Dinamo