Culisele uluitoare ale transferului lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: „Mititelu a negociat direct cu Surkis”. Exclusiv

După luni întregi în care s-a vorbit despre plecarea lui Vladislav Blănuță de la FC U Craiova, echipa patronată de Adrian Mititelu, mutarea s-a concretizat în cele din urmă. , pentru suma uriașă de 2,4 milioane de euro. Omul care s-a ocupat personal de acest transfer a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care a explicat în detaliu cum au decurs negocierile.

Vladislav Blănuță a semnat cu Dinamo Kiev. Culisele transferului în Ucraina

Vladislav Blănuță își va continua cariera în Ucraina. Atacantul, care poate deveni o soluție și pentru echipa națională a României, risca să rămână blocat în liga a treia, însă a intervenit Cristi Cernodolea, agentul care a rezolvat transferul la Dinamo Kiev.

Cristi Cernodolea s-a ocupat în ultimii ani de transferul mai multor fotbaliști în campionatul României și a reușit să găsească la timp un club și pentru Blănuță. , însă până la urmă lucrurile s-au mișcat în favoarea sa și are acum șansa să-și arate valoarea în Ucraina.

Omul din spatele transferului lui Blănuță în Ucraina, detalii interesante: „ A fost un risc real pentru el să fi rămas la Craiova”

Cristi Cernodolea a vorbit cu FANATIK despre povestea transferului lui Vladislav Blănuță în Ucraina. Agentul FIFA a declarat că atacantul a primit mai multe oferte, iar Adrian Mititelu, acționarul majoritar de la FC U Craiova, a negociat personal cu unul dintre frații Surkis.

Transferul lui Blănuță, o surpriză la final de perioadă de mercato…

– O surpriză pentru că negocierile au fost oarecum rapide și destul de discrete din ambele părți. A fost un transfer pe care l-aș numi o mică sagă. Eu am avut autoritate din partea clubului FC U Craiova să discut despre Blănuță încă din ianuarie 2025.

Când au apărut primele discuții cu Rakow și cu Dinamo Kiev?

– Cu Rakow pe 4 ianuarie, iar cu Dinamo Kiev pe 28 iunie. Am discutat și cu domnul Mititelu pentru că cei de la Dinamo Kiev și-au exprimat interesul încă de atunci, însă le-a cerut 5 milioane de euro, iar în momentul acela s-au sistat negocierile. Eu aveam deja un raport cu Dinamo Kiev pentru că avusesem discuții cu Dinamo Kiev pentru Ianis Stoica.

Cristi Cernodolea: „Discuțiile inițiale au fost în jurul sumei de un milion de euro”

Este un preț corect obținut de Adrian Mititelu?

– Aș spune că este un preț excepțional având în vedere circumstanțele clubului din Craiova. Atât Rakow cât și Dinamo Kiev au mizat pe situația aparent precară și au crezut că îl vor constrânge pe Adrian Mititelu să accepte o ofertă pe care dumnealui ar fi considerat-o sub nivelul jucătorului. Adică discuțiile inițiale s-au învârtit în jurul sumei de un milion de euro! Acestea au fost propunerile inițiale. Asta a fost atitudinea celor de la Rakow și Dinamo Kiev.

Și ce s-a întâmplat?

– În ultimele două zile înainte de realizarea acestui transfer, domnul Mititelu a negociat cu unul dintre frații Surkis, patronul lui Dinamo Kiev, iar eu negociam cu același mandat cu Rakow. Le-am explicat polonezilor să nu se bazeze pe faptul că Adrian Mititelu va ceda, mai ales că în trecut a mai refuzat sume importante. Mă bucur că nu a făcut-o și a arătat o mare tărie de caracter. Meritul obținerii acestei sume îi aparține. Eram convins că nu va accepta decât suma pe care și-a propus-o în aceste circumstanțe.

Cum a căzut transferul lui Vladislav Blănuță la Rakow: „Trebuiau să mai facă un mic efort. A fost o diferență infimă”

De ce nu a mai ajuns Blănuță la Rakow?

– Spuneam că a fost o sagă pentru că Rakow a avut jucătorul în mână. Trebuiau să mai facă un mic efort să îl ia. Hotărâse domnul Mititelu că e o opțiune mai bună să îl vândă acolo în cazul în care ei atingeau pretențiile financiare. A fost o diferență inimă. E vorba de suma de transfer și procentele. Cluburile au venit însă cu această atitudine de superioritate în care au încercat să îl cumpere pentru o sumă incorectă din punctul nostru de vedere. Cele două cluburi trebuiau să pună jucătorul pe lista UEFA până pe 2 septembrie la miezul nopții și s-a întors roata.

Pe măsură ce orele treceau și opțiunile lor s-au deteriorat, cluburile s-au întors spre Blănuță și Adrian Mititelu a profitat la maxim de asta și a avut un avantaj în negociere pentru că ambele echipe îl doreau foarte mult. Prețul e undeva la 2,4-2,5 milioane de euro. Asta e suma la care se poate ajunge, dar în egală măsură și cei 20% dintr-un viitor transfer care au fost obținuți în ultimele două ore de negocieri. În egală măsură e important și acest procent. Mi se pare foarte, foarte avantajos pentru Craiova.

Cristi Cernodolea, omul care a realizat transferul lui Blănuță la Dinamo Kiev: „Jucătorul a riscat foarte mult”

E o salvare pentru Blănuță acest transfer? Putea să joace la Liga 3…

– Îl cunosc de 7-8 ani de când era la Pescara și cred că a riscat foarte mult Blănuță cu atitudinea lui. A fost un risc real pentru el să fi rămas la Craiova. Cu siguranță e un pas foarte, foarte important în cariera lui. Dinamo Kiev e un club imens. El a efectuat deja vizita medical și se află deja acolo.

Cum au ajuns cei de la Dinamo Kiev la Blănuță?

– Au fost mai mulți decidenți în spațiul tehnic. A fost dorit de la domnul Surkis, la antrenor, de toți decidenții de acolo. Ca să o ofere o astfel de sumă pentru un jucător din România consider că e foarte important să fii dorit de domnul Surkis. A fost foarte dorit de către patron ținând cont de suma de transfer și situația dificilă în care se afla Craiova. L-au urmărit cel puțin 6 luni de zile, dar îl știau de mult mai mult timp ca să dea această sumă pe el. Nu a fost o decizie spontană sau grăbită.

De crede că Adrian Mititelu ar fi putut obține o sumă și mai mare: „Am fi avut altă poziție de negociere”

De ce Blănuță?

– Are profilul unui atacant care se caută în fotbalul mare. Are fizic, înălțime, tehnică, e inteligent în joc, lovește mingea cu ambele picioare și are o marjă foarte mare de creștere. Eu cred că poate să mai crească mult din punct de vedere fizic. Nu știu dacă mai avem un astfel de atacant tânăr, poate doar Louis Munteanu care are o cotă foarte mare. Deci au fost maxim 3 profiluri de jucători din România care se pliază pe genul ăsta de atacant.

E o lovitură și pentru jucător din punct de vedere financiar?

– E un salariu undeva la 30.000 de euro pe lună. Cam acestea sunt salariile acolo. Nu consider că e neapărat o lovitură pentru că dacă FC U Craiova 1948 ar fi fost într-o situație mai bună prețul ar fi putut fi mult mai mare. Nu bag mâna în foc că ar fi obținut peste 4 milioane de euro, dar am fi avut altă poziție de negociere. Suma totală e o combinație cu bonusuri foarte, foarte ușor de atins sau plauzibile. O afacere excelentă pentru Craiova în contextual în care se află clubul din punctul meu de vedere.

Contribuția lui Mircea Lucescu la acest transfer

Mircea Lucescu a avut vreun rol în acest transfer?

– Cu siguranță da. Fără dubiu pentru că știu modul în care operează Dinamo Kiev. Sunt foarte sigur că a fost întrebat și Mircea Lucescu.

Acest transfer îl poate aduce pe Blănuță în atenția echipei națioanele de seniori?

– Dacă va juca și va avea evoluții bune, eu cred că va avea alt statut pentru că vine de la Dinamo Kiev. Dacă va demonstra acolo înseamnă că a ajuns la un anumit nivel de maturitate. Trebuie să mai crească din punct de vedere al inteligenței emoționale pe care o arată în joc. A creat câteva situații, a luat un roșu cu Spania care a pus echipa în dificultate. Dacă va continua creșterea va fi cu siguranță o opțiune și pentru naționala României de seniori.

A fost în pericol să nu fie înregistrat transferul?

– A fost pe ultima sută de metri, da. A existat un risc să nu mai fie trecut pe lista UEFA și atunci probabil ar fi fost o problemă și pentru club. Eu cred că ambele opțiuni ar fi fost bune pentru Blănuță. E un semn îmbucurător că avem echipe importante totuși din Polonia și Ucraina pentru un jucător tânăr din România. Cred că e un lucru încurajator. Îl felicit pe domnul Mititelu că a avut tăria să aibă această fermitate în negocieri.