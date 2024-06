Culisele unui transfer surprinzător, Rada de la Rapid la Craiova: „Mi-a spus că a venit Ștefan Andrei”

Robert Niță, moderatorul emisiunii Suflet de rapidist, . Emisiunea poate fi văzută live, pe website, în fiecare marți, de la ora 13:30.

Transferul pe axa Rapid – Craiova, o surpriză

Marian Rada a spus că nu a fost el cel care a decis că va lua calea Universității Craiova, ci politicul vremurilor. Fostul fundaș central a spus că plecarea la Craiova a fost decisă fără ca el să știe, neavând ce face.

ADVERTISEMENT

„Cu Craiova am jucat în cupele europene. Dar cu Universitatea Craiova, a vrut să mă ia. Știam dinainte, am refuzat cu o perioadă în urmă. A venit, la un moment dat, Constantin Deliu. Era vicepreședinte, cum era atunci, ca secția de fotbal avea președinte și vicepreședinte.

A venit la mine și a zis că are dezlegare de la Rapid să mergi la Craiova. Nu a vorbit nimeni cu mine. Stai puțin, să vorbesc și eu la club a doua zi. Era ministrul Tudose, Ministerul Transporturilor.

ADVERTISEMENT

I-am zis ‘Păi, eu vreau să rămân la Rapid’. Mi-a zis ‘Măi, Mariane, n-am ce să fac, a venit Ștefan Andrei’. Era prim-ministru. ‘N-avem ce face, te duci acolo’. Am cerut și eu aprobare de mașină, de televizor color. Mi-au acceptat tot, tot.

Era mult mai bine, castigai mai multe meciuri, jucai cupe europene, obiective, calificări. Era, de la Craiova trebuia să plece Cămătaru la Dinamo. A vrut atunci să dea Dinamo lui Craiova pe Ion Marin, Ivan și Dochia.

ADVERTISEMENT

Aia trebuiau să se ducă și au zis ‘Noi nu vrem jucători de la Dinamo. Noi îl vrem pe Rada’.A fost un schimb în trei. Ca să zică că au dat trei jucători, l-au dat și pe Dumitrașcu, era jucător tânăr. Era la lotul național de tineret.

Părinții mei erau din județul Olt, de acolo, erau olteni. Cine era? Lung, Boldici, Negrila, Tilihoi, Giolgău, Irimescu“, a spus Marian Rada, în exclusivitate, despre transferul la Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Marian Rada, etichetat ca rapidist

Marian Rada a recunoscut că faptul că a fost atașat de Rapid a fost un avantaj pentru el, fiind privit că un om loial. De alfel, fostul fundaș central a spus că nu ține cont de spiritul său de rapidist în preluarea echipelor, unde este .

„Nu sunt rapidist, că poate așa am șanse mai mari. Nu la actualul Rapid, dar mă duc la altă echipă și zice că ‘Ăla e rapidist, nu îl iau’. Nu, dimpotrivă, știau că am fost atâția ani la Rapid, că sunt om loial, pe care ne putem baza. Am fost în câteva locuri“, a mai spus Rada.

Cum S-A TRANSFERAT Marian Rada de la Rapid la Universitatea Craiova