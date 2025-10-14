Culisele unuia dintre cele mai tari transferuri făcute de Dinamo, chiar de Meme Stoica! Florin Cernat: “A plecat Briliantul și a venit Diamantul”

Florin Cernat s-a transferat în 2000 la Dinamo de la Oțelul Galați, club care la vremea respectivă era condus de

ADVERTISEMENT

Meme Stoica, rol decisiv în transferul lui Florin Cernat de la Oțelul Galați la Dinamo

Această mutare s-a realizat la scurt timp după ce Această situație l-a determinat pe Meme Stoica să facă la acel moment o afirmație care a rămas până în prezent într-o anumită măsură în „folclorul” fotbalului românesc, după cum a explicat acum chiar Cernat.

„Da, bine, asta cu pleacă briliantul, vine diamantul cred că a fost vorba lui Mihai Stoica, atunci când era la Galați. Și așa a rămas vorba asta.

ADVERTISEMENT

După evoluțiile mele bune la Galați, plus echipa națională, eram la U21 atunci. Și în urma acestor evoluții… Atunci era… Trebuia să faci pasul în București. Adică nu conta unde, la ce echipă. Că e Dinamo, Steaua, Rapid, se știa că de aici se dă ora exactă în fotbal. Cine făcea pasul atunci, cine semna cu frații Becali…

Și în momentul ăla am semnat și cu frații Becali și după aia a urmat transferul la Dinamo”, a spus Florin Cernat la FANATIK DINAMO.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns Florin Cernat la Dinamo Kiev

Cu aceeași ocazie, fostul mijlocaș ofensiv, în prezent în vârstă de 45 de ani și ocupând rolul de director sportiv la FC Voluntari, a explicat că faptul că a ajuns rapid la Dinamo București a contat foarte mult în mutarea ulterioară în Ucraina:

ADVERTISEMENT

„(Cristi Coste: Atunci era destul de greu să te transferi de la o echipă din provincie direct în străinătate) Da. Atunci, dacă te transferai la o echipă din București, era deja un transfer… Mai puțin de un an am stat, cred că 10 luni.

Știu că am plecat… În octombrie parcă am semnat cu Dinamo Kiev. Am mers, am semnat, ne-am întors și țin minte că ne-am reunit la Dinamo Kiev pe 28 decembrie. Eu am crezut că e o glumă. Am stat trei luni de zile în cantonament, în baza aia acolo. Făceam antrenament, jucam meciuri amicale”.

ADVERTISEMENT

A fost Florin Cernat dinamovist de mic?

Fostul internațional român, cu 14 selecții și două goluri pentru prima reprezentativă, a spus că nu simpatiza cu Dinamo când era copil, dar în schimb tatăl lui a fost dintotdeauna un fan al „câinilor”.

„(n.r. Dacă a avut atunci oferte și de la alte echipe din București) Nu știu, sincer, nu știu atunci. Eu eram mic, aveam 19 ani, eu voiam să joc, îmi doream foarte mult să ajung în București. Chiar nu știu. Bine, am avut discuții și cu nea Victor, și cu nea Giovanni, și mi-au spus că cel mai bine ar fi să mergem în București. Și am venit la Dinamo, pentru că ei erau și susținători ai clubului Dinamo.

(n.r. Dacă simpatiza și el cu Dinamo înainte de transfer) Tata ținea cu Dinamo. Eu nu eram, eu eram cu ai mei, cu Oțelul, cu Galați. Nu pot să spun că eram dinamovist, nu. Dar tata într-adevăr ținea cu Dinamo.

S-a bucurat când a auzit, ca orice părinte. Îți vezi copilul că merge la echipa pe care tu o susții de mic, cum erau vremurile înainte. Nu putea să-i vadă mereu la televizor. A fost la câteva meciuri, nu mereu, pentru că era drumul ăsta, nu era chiar așa de aproape”, a mai spus Florin Cernat la FANATIK DINAMO.

Cum l-a anunțat Meme Stoica despre interesul lui Dinamo și cum a fost impactul cu vestiarul „câinilor”

Fostul fotbalist a mai dezvăluit și discuția purtată cu Mihai Stoica la acea vreme. De asemenea, a povestit cum a decurs prima sa întâlnire cu „greii” de la Dinamo din perioada respectivă:

„(n.r. Dacă Mihai Stoica a fost atunci cel care l-a anunțat în legătură cu interesul lui Dinamo pentru el) Nu mai știu, dar știu că am avut o discuție cu el și mi-a zis că o să mergem în București. Eu, când am auzit că merg în București, am zis ok, merg, nicio problemă.

Și la Galați era generația aia foarte bună, au jucat 3-4 ani la rând în UEFA atunci, și eu am jucat, era o generație foarte bună. La Dinamo când am venit, îți dai seama, era un vestiar greu. Și acum țin minte că am intrat în vestiar și nu găseam scaun. La un moment dat am auzit că a strigat Gică Mihali și a zis: ‘Moldovene, vino lângă mine’. Am nimerit între Mihali și Lupescu.

M-au ajutat foarte mult atunci, vestiarul foarte bun. Mai erau așa niște mici clinciuri, ca în orice vestiar, dar în anul ăla a fost foarte bine pentru mine, m-au primit foarte bine. Nu am avut probleme de adaptare”.

Florin Cernat, înlocuitorul lui Adrian Mutu la Dinamo

Fostul mijlocaș a fost întrebat de Cristi Coste dacă el era văzut atunci de către acționarii clubului drept jucătorul care avea sarcina de a-l face uitat cât mai rapid pe „Briliant” în „Ștefan cel Mare”, răspunsul său a fost următorul:

„Așa era în calcule. Știu că am fost invitat la o emisiune, ‘Procesul etapei’. Am fost în studio, mi-au adus un cățel. Am dat peștele pe câine, o chestie din asta. M-am făcut cățel, da.

(n.r. Despre primul cantonament efectual la Dinamo, în iarnă) Am fost la Câmpina, dacă nu mă înșel. Greu, cum erau cantonamentele înainte, alergătură, nu conta terenul să fie curat, bine, nici nu era încălzire atunci.

Pe zăpadă, alergătură. Îl aveam și preparator pe tatăl lui Marius Niculae, Sensei, care ne alerga. Băgam bucăți de pante pe munte, nici nu îmi mai trebuia să mănânc, nu îmi mai trebuia nimic”.

Debutul lui Florin Cernat la Dinamo

Debutul lui Florin Cernat la Dinamo într-un meci oficial s-a produs pe data de 12 martie 2000, pe teren propriu contra Universității Craiova, scor 5-2 pentru „câini”, sub comanda lui Cornel Dinu. El a intrat atunci pe teren în locul lui Florentin Petre în minutul 64.

„Aveam echipă bună. (n.r. Despre faptul că a marcat doar două goluri pentru Dinamo) Jucam puține meciuri titular la Dinamo. Era Florentin Petre la mijloc, era Cătălin (n.r. Hîldan), era Lupescu, era Iftodi, adică era foarte greu să…

Acum văd că mult mai ușor ajungi titular la o echipă. Înainte se mergea pe continuitate, era foarte greu. Echipa se schimba foarte greu, dacă se accidenta sau era suspendat. Sau da, dacă se transfera. Era foarte greu să joc, dar am jucat”, a mai spus Florin Cernat la FANATIK DINAMO.