Culiță, fratele tău, Iancu, ți-a făcut-o! În ce ipostază s-a filmat fostul concurent de la Survivor România

În timp ce Culiță Sterp se luptă să reziste cât mai mult la Survivor România, fratele său, Iancu, se bucură de tot ce are mai scump acesta ori cel puțin de unul dintre obiectele la care cântărețul ține foarte mult.

Fostul concurent de la Survivor a postat un clip pe contul său de Instagram în care își anunța fratele că mașina lui marca Mercedes Benz, este pe mâini bune.

Iancu se va ”ocupa” de ea pe perioada în care fratele său va fi în Republica Dominicană și este extrem de fericit că o poate conduce.

Iancu Sterp i-a ”suflat” mașina fratelui său, Culiță, concurent la Survivor România

Cu siguranță Culiță nu s-ar supăra dacă ar afla că mașina lui este folosită de fratele său, căci cei doi au mai făcut schimb de mașini, iar Iancu este un șofer destul de bun, deci cu siguranță autovehiculul este pe mâini bune.

Fostul soț al lui Carmen de la Sălciua și-a vândut mașina veche în vara anului trecut și și-a achiziționat un Mercedes alb cu care s-a pozat la scurt timp după ce a achiziționat-o.

„Fraților, am un anunț de făcut pentru voi! Dacă îmi vedeți mașînă in trafic, de azi nu mai sunt eu! Cu părere de rău, dar am vrut să o dau.

Mi-am vândut mașînă, la Craiova. Am tot primit mesaje că am fost văzut! Nu sunt eu! Mi-am vândut mașină la niște prieteni de-ai mei și încă vreo săptămâna o să poarte numerele mele, până o să o înmatriculeze, așa că să știți că nu sunt eu”, îi anunța Culiță anul trecut pe fanii săi.

„Poți să rămâi la Survivor cât vrei tu că am eu grijă de mașinuța ta”

Mașina lui Culiță a ajuns, așadar, pe mâinile fratelui său, care a declarat pe Instastory că este nespus de bucuros că poate fi la volanul ei.

„După cum vedeți, astăzi am o bucurie foarte mare, pentru că am luat bolidul fratelui meu din reprezentanță după trei luni în care a zăcut acolo și nu m-am putut bucura de el, pentru că el este plecat la Survivor. Ei bine, azi l-am luat, așa că, Culiță, frate, poți să rămâi la Survivor cât vrei tu că am eu grijă de mașinuța ta, nu-i problemă”, a spus Iancu Sterp extrem de mândru de la volanul mașinii fratelui său.

