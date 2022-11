Culiță Sterp a consumat și droguri înainte de accidentul de la Cluj. Noi detalii din anchetă au fost făcute publice

Răsturnare de situație în cazul lui Culiță Sterp. Noi amănunte ies la suprafață după teribilul accident de la Cluj, de săptămâna trecută.

Noi detalii despre accidentul produs de Culiță Sterp

Culiță Sterp a fost autorul unui accident în noaptea de miercuri spre joi de săptămâna trecută, în centrul Clujului. Acesta a circulat cu viteză, iar la o intersecție s-a izbit de o altă mașină.

În timp ce manelistul nu a pățit nimic, bărbatul aflat în cealaltă mașină a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Accidentul produs de Culiță Sterp însă are și câteva detalii care pe mulți i-au șocat. Artistul a fugit de la locul accidentului, iar .

Polițiști i-au făcut și testul pentru alcool, iar rezultatul a fost pozitiv, adică artistul a consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

Acum, lucrurile se complică și mai mult pentru că manelistul nu ar fi consumat doar alcool, ci și droguri. Asta se mai adaugă la șirul lung de acuzații precum trecerea pe roșu la semafor, dar și fuga de la locul accidentului.

Culiță Sterp a consumat droguri înainte de a se urca la volan

, anchetatorii au reușit să primească raportul toxicologic. Rezultatele sunt cât se poate d clare: Culiță Sterp se afla sub influența drogurilor la momentul producerii accidentului din Cluj.

Deși analizele de sânge nu ar fi indicat prezența substanţelor interzise, se pare că rezultate pozitive la marijuana ar fi ieşit în urină, după cum transmit oamenii legii.

”Ca urmare a cercetărilor derulate de polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul Rutier, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, în baza probatoriului administrat, respectiv a confirmării prezenței substanțelor psihoactive de către instituția abilitată, în cazul conducătorului auto în vârstă de 30 de ani, din județul Hunedoara, a fost dispusă extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive”, se arată în comunicatul oficial.

Menționăm că în prezent, Culiță Sterp se află sub control judiciar și are de respectat obligațiile impuse de procuror.

Mai mult de atât, manelistul are de plătit și o amendă, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pentru o perioadă de 30 de zile, având în vedere accidentul pe care l-a produs.