Culiță Sterp a recunoscut motivul pentru care a înșelat-o pe Carmen de la Sălciua. Artista a răbufnit și l-a taxat dur

Tensiunile dintre Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp sunt departe de a ajunge la un final. Scandalul dintre cei doi s-a reaprins după cele mai recente declarații ale artistului.

De ce a înșelat-o Culiță Sterp pe Carmen de la Sălciua

nu au îngropat securea războiului. În ciuda faptului că s-au despărțit de multă vreme și sunt fericiți alături de alte persoane, tensiunile încă există.

De data asta, declarațiile lui Culiță Sterp au pus paie pe foc. Artistul a fost invitat în emisiunea lui Denise Rifai, acolo unde a trebuit să răspundă cu sinceritate celor 40 de întrebări.

La un moment dat, . Totuși, artistul a precizat că nu a fost doar el vinovat. Ba mai mult, se pare că ar fi primit motive din partea lui Carmen.

Culiță a susținut că și Carmen, la rândul ei, a fost infidelă în relație. Declarațiile lui au ajuns și la urechile artistei, care nu a mai rezistat și a răbufnit.

Cum se apără artista împotriva declarațiilor făcute de fostul ei partener

Până acum, pe Carmen de la Sălciua nu o afectau vorbele fostului ei partener. De data asta, însă, artista a simțit că este cazul să îi dea replica.

În exclusivitate pentru , Carmen de la Sălciua și-a spus părerea despre declarațiile lui Culiță Sterp. Aceasta a subliniat faptul că artistul a omis să spună tot adevărul, fapt ce a indignat-o destul de mult.

”Nu există ca doi parteneri să înșele amândoi în același timp, unul trebuie să fie primul. (…) Acele lucruri s-au consumat, ori că sunt recunoscute, ori că sunt negate, ori că se spală pe mâini, tot aia e. El a recunoscut că m-a înșelat, însă a pus un ‘dar’ după. Asta înseamnă că nu își asumă în totalitate.”, a spus Carmen de la Sălciua, pentru Cancan.

Deranjată de ipostaza în care a pus-o Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua a simțit nevoia să se apere. Artista a spus că nu a fost nicio secundă infidelă în relație, iar datorită acestui fapt este foarte liniștită.

”Eu sunt foarte liniștită cum am gestionat situația atunci. Eu nu am trădat nicio secundă, nici măcar după despărțire, relația pe care am avut-o ca soț și soție. Nu m-am dus să blamez pe nimeni, mi-am spus partea mea de adevăr.”, a mai spus artista.