Culiță Sterp, adevărul cântarului după Survivor România. Cât de mult a slăbit în ultimele 5 luni

Fostul concurent de la Kanal D a simțit că a slăbit foarte mult în timpul celor 5 luni în care a stat în Republica Dominicană. Inițial, artistul credea că a ajuns acasă cu 10 kilograme mai puțin, dar realitatea a fost cu totul alta în cele din urmă.

Faimosul de la Survivor România a făcut proba cântarului la scurt timp după ce a revenit în țară, alături de cei dragi. Culiță Sterp a spus adevărul despre greutatea pe care o are în momentul de față, lucru pe care l-a dezvăluit în mediul virtual.

Culiță Sterp, schimbare radicală. Câte kilograme a dat jos la Survivor România

Culiță Sterp are o înălțime de 1,96 metri și cântărește 88 de kilograme. nu a dat jos 10 kilograme așa cum a crezut, ci mai multe. Este vorba de 17 kilograme, artistul mărturisind că i se văd foarte rău coastele.

Cântărețului nu-i place deloc felul în care arată acum, asta pentru că înainte de a pleca în Republica Dominicană cântărea 105 kilograme. Acesta este și motivul pentru care vrea să revină la greutatea de dinaintea competiției sportive.

Fostul soț al lui Carmen de la Sălciua este gata să se îngrașe din nou, subliniind cu această ocazie că nu mai este dispus să mai plece niciodată într-o experiență similară cu cea în care a stat plecat timp de 5 luni, departe de iubită și de familie.

„Mi se văd coastele, trebuie să pun pe mine. Zici că-s ca în liceu. Vai de capul meu! Am ajuns la proba cântarului și mi-e frică să mă pun pe el. Aveam 105 kilograme când am plecat la Survivor. Acum am 88 de kilograme.

Cine m-a dus pe mine acolo? 88 de kilograme?? Vai de capul meu! Satana mai merge acolo, nu eu”, a spus Culiță Sterp după eliminarea de la Survivor România, scrie .

Culiță Sterp, de nerecunoscut. Cum au reacționat iubita și mama sa

Schimbarea a fost remarcată și de partenera sa de viață, Daniela Iliescu. Frumoasa șatenă i-a spus că este exact ca în perioada liceului, ei cunoscându-se de foarte mulți ani. Și mama artistului a avut o reacție neașteptată în această privință, declarând că fiul ei este de nerecunoscut.

„Zici că ai fost sechestrat. Nu îl mai recunosc. A slăbit mult”, au fost cuvintele pe care vedeta le-a auzit de la mama sa, la întoarcerea în România.

Doamna Geta a mărturisit că primul lucru pe care l-a făcut atunci când i-a ajuns copilul acasă a fost să-l așeze la masă. Culiță Sterp a fost așteptat cu mâncare pe alese, mai ales că în ultimele luni a cam suferit de foame în jungla dominicană.

„Vreau să mănânc ca spartul. I-am zis mamei să mă aștepte cu o masă mare”, a spus fostul Faimos de la Survivor România, la scurt timp după ce a ajuns pe aeroportul Henri Coandă.