Culiță Sterp, fostul Faimos de la Survivor România 2021, a vorbit, pe șleau, despre relația pe care o are cu Daniela, iubita care, cât de curând, îl va face tată.

De când o iubea Culiță Sterp pe Daniela?

Culiță Sterp, fostul Faimos de la Survivor România 2021, a decis să spună adevărul cu privire la relația pe care o are cu Daniela, iubita lui însărcinată și fosta lui colegă de clasă.

Și, în timp ce vorbea despre Survivor România 2021, Culiță Sterp a fost întrerupt de Daniela Iliescu, iubita lui însărcinată, care i-a adus albumul cu fotografii de la terminarea liceului. Iar Culiță Sterp, râzând, a început să citească ce i-a scris, la acea vreme, actualei partenere de viață.

”Tu, frumoaso… Era frumoasă și în liceu, era cea mai frumoasă. Mie îmi plăcea de ea din liceu, dar ea nu știa. Adică, știa, dar nu mă prea băga în seamă. De ce nu mă băiai în seamă?”, a întrebat, râzând, Culiță Sterp, iar Daniela i-a replicat, sec, imediat: ”Aveam un iubit! Ne pare rău, sunați mai târziu…”.

Culiță Sterp, mărturisiri fierbinți despre Daniela

”Îmi plăcea rău de ea, în liceu, era cea mai frumoasă din clasă și îmi era rușine să îi zic. Mi-era cam rușine să îi zic, că îmi era rușine de un refuz, mă înțelegeți? Eram rușinos…”, explică Culiță Sterp.

Mai mult, ca dovadă, fostul Faimos de la Survivor România 2021, a continuat să citească ce spunea, la terminarea liceului, despre Daniela, actuala lui parteneră de viață.

”Îmi primul rând, mă bucur că am avut o prietenă și o colegă atât de nebună și de bună și că o să o am în continuare pentru că sunt sigur că vom rămâne la fel de buni prieteni sau poate și mai buni! Uhu, am simțit eu ceva, eu am simțit ceva!”, a mai spus Culiță Sterp, pe vlogul său, printre hohotele de râs ale sale și ale Danielei.

”Tu… glumele tale… râsul ăla al tău care, de când începea uita să se mai oprească, exact ca și acum… Când mă gândesc nu știu ce să fac… Să râd că a fost sau să plâng că se termină? Tu ai ai fost emblema fetelor din clasa asta și tu știi! Nu mai am loc, că ți-aș mai scrie, așa că îți doresc tot binele din lume, sănătate fericire și te pup! Să ai grijă de tine și nu o te uit, stai liniștită, ținem legătura”, i-a mai scris, la acea vreme, Culiță Sterp.

Culiță Sterp, despre Daniela:” Dumnezeu le unește pe toate”

După ce a citit mesajul, unul chiar premonitoriu cu privire la viitorul lor, Culiță Sterp, îmbrățișând-o pe Daniela, a explicat se s-a întâmplat între ei.

”Ca să vedeți cum Dumnezeu le unește pe toate. Asta e de acum 10 ani”, a mai spus Culiță Sterp care, acum,

Mai mult, a explicat Culiță Sterp, nu și-ar fi putut închipui să rămână la Survivor România în momentul în care Daniela năștea băiețelul pe care îl așteaptă amândoi cu nerăbdare.

De altfel, se pare că relația dintre Culiță Sterp și Daniela este una suficient de veche și s-a desfășurat și de pe vremea în care fostul Faimos era căsătorit cu celebra Carmen de la Sălciua.

Culiță Sterp, relație cu Daniela de pe când era căsătorit cu Carmen de la Sălciua?

”Da, a fost la mine și la Culiță la nuntă. Așa cum a spus ea, relația dintre ei este din 2018, de pe când el era încă căsătorit cu mine. Dar, la o adică, ce pot să spun? El probabil nu și-a asumat, la acea vreme, niște responsabilități, niște lucruri pe care trebuie să le facă un bărbat în momentul în care se căsătorește. Ce a fost, a fost! (…) Și, sincer, tot ce îmi doresc pentru Daniela este ca, atunci când Culiță se întoarce de la Survivor, să fie un alt bărbat, să se cumințească. Să își asume că va deveni tată, să reușească Daniela unde nu am reușit eu”, spunea, acum câteva luni, Carmen de la Sălciua despre relația dintre Culiță Sterp și Daniela.

De altfel, între Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua, căsătoriți o bună bucată de vreme, despărțiți cu scandal apoi, s-a încercat, acum ceva vreme, și o împăcare, dar, pare-se, relația lor nu a funcționat, fostul Faimos de la Survivor România 2021 fiind, probabil, cu gândul la Daniela, actuala lui iubită, cea care îi va dărui un copil.