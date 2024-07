Culiță Sterp, atac la Carmen de la Sălciua: „Nu înțeleg bărbatul ăla al ei cum poate să accepte așa ceva”

La câțiva ani de când s-au despărțit, Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp încă se află într-un conflict. Artistul a răbufnit după ultimele dezvăluiri ale fostei soții și a făcut declarații neașteptate.

Culiță Sterp, mesaj pentru Carmen de la Sălciua

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au formatt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc. Dar, în ciuda aparențelor, relația lor s-a încheiat după numai un an de mariaj. De atunci, au trecut ani buni.

cu care are și un băiețel, și, la rândul său, visează la momentul în care va deveni mamă.

Chiar și așa, problemele dintre ei sunt departe de a se fi terminat. Recent, artista a fost invitată în cadrul emisiunii online moderate de Mara Bănică, unde a făcut mai multe dezvăluiri. Printre altele, a menționat că a simțit că ceva este în neregulă atunci când Daniela Iliescu a apărut la nunta sa.

În plus, a menționat că ea este cea care nu și-a dorit un copil cu fostul soț, probabil pentru că nu simțea siguranța de care avea nevoie. În consecință, Culiță Sterp a luat atitudine și a vorbit, de asemenea, despre Carmen de la Sălciua.

Ce nu înțelege manelistul

În podcast-ul Fiță cu Adiță, manelistul a răbufnit. Astfel, el a afirmat că nu înțelege de ce fosta soție continuă să-l aducă în discuții pe el și nu povestește despre bărbatul alături de care și-a întemeiat o familie.

„Vreau să se înțeleagă bine, de la începutul începutului, pentru mine nu mai înseamnă nimic, am trecut peste de atâta timp, chiar de asta nici nu am mai vorbit de ea.(…) Am văzut că a făcut un podcast și a vorbit jumătate de podcast numai despre mine.

Eu nu înțeleg bărbatul ăla al ei cum poate să accepte așa ceva, să o lase să vorbească de fostul. Nu ştiu, eu dacă aș avea o iubită, soție, să meargă pe la emisiuni și să vorbească numai de fostul, m-aş simți prost. Eu dacă am trecut peste și dacă au trecut atâţia ani, că au trecut vreo 6-7 ani de când ne-am despărţit şi nu mai avem treabă unul cu altul, ea de ce nu a trecut peste?

De ce nu poate să uite trecutul? De ce nu poate să- și vadă de treaba ei, să-și vadă de familia ei, așa cum îmi văd eu. A fost atunci, a trecut, de ce să trăim în trecut, pentru că cel mai frumos e prezentul.(…) De ce nu vorbeşte despre bărbatul ei? De ce vorbește despre mine după atâţia ani de zile?”, a declarat Culiță Sterp, conform