Culiță Sterp, condamnat definitiv după accidentul din 2022. Ce pedeapsă a primit artistul

Culiță Sterp a fost condamnat definitiv la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare pentru accidentul rutier pe care l-a provocat în 2022. Curtea de Apel Cluj a menținut decizia inițială și a hotărât, pe lângă pedeapsa principală, ca artistul să nu mai aibă dreptul de a conduce timp de trei ani.

Culiță Sterp a fost condamnat definitiv după accidentul din 2022

Sentința definitivă a fost pronunțată pe 14 martie 2025, punând capăt procesului îndelungat în care artistul și-a încercat șansele în fața instanței. Accidentul a avut loc în toamna anului 2022, când bărbatul a trecut pe roșu și a lovit un alt autoturism. Situația s-a agravat după ce acesta a fugit de la locul accidentul, iar testele ulterioare au arătat că se afla sub influența substanțelor interzise.

În ciuda apelului formulat de apărarea artistului, Curtea de Apel Cluj a decis să mențină pedeapsa stabilită inițial de Judecătoria Cluj-Napoca. Instanța a anunțat că:

„Respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul Sterp Nicolae împotriva sentinţei penale nr.1094 din data de 06.08.2024, pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosarul nr. 26306/211/2022. Obligă inculpatul Sterp Nicolae la plata în favoarea statului a sumei de 800 lei, reprezentând cheltuieli judiciare în apel. Pronunţată în şedinţa de azi, 14.03.2025”, potrivit Curții de Apel Cluj.

Nu mai are voie să conducă timp de trei ani

Pe lângă condamnarea cu suspendare, artistului i s-a impus o pedeapsă complementară care include interdicția de a conduce orice vehicul pentru trei ani. De asemenea, Culiță Sterp va trebui să presteze 70 de zile de Această muncă se va desfășura în cadrul Primăriei orașului Hațeg sau al comunei General Berthelot.

„Interzice pe lângă pedeapsa principală aplicată, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a conduce orice categorie de vehicule, pe o perioadă de 3 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în decizia instanței.

Pe 17 noiembrie 2022, în Piața Avram Iancu din Cluj-Napoca. Artistul a trecut pe culoarea roșie a semaforului și s-a izbit de un alt autoturism. Momentul impactului a fost surprins de o cameră de bord, care arată cum acesta intră cu viteză în intersecție, fără să se asigure, și lovește o altă mașină. Șoferul autoturismului lovit a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dar nu a avut nevoie de internare.

După accident, Culiță Sterp a fugit, însă a fost găsit ulterior de polițiști ascuns într-o toaletă publică. Testat cu etilotestul, artistul avea o alcoolemie de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat. La câteva zile după incident, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj a confirmat că artistul se afla și sub influența substanțelor interzise în momentul accidentului.

De ce a fugit bărbatul de la locul accidentului

Un an mai târziu, artistul s-a prezentat în fața magistraților, încercând să obțină o pedeapsă mai blândă, în baza recunoașterii vinovăției. Totuși, cererea sa a fost respinsă, întrucât a fugit de la locul accidentului și consumase alcool și droguri. În fața instanței, acesta a explicat că a plecat din cauza unei stări de șoc și pentru că avea nevoie urgentă la baie.

„A fost prima oară când am pățit așa ceva, îmi pare rău. Având un sentiment ciudat că mă trecea la baie şi nu-mi amintesc cum s-a produs accidentul rutier. Când mi-am revenit, țin minte că eram în parcul din spatele Teatrului. Am aflat de la dosar că a durat 15 -20 de minute, dar lucrurile s-au petrecut foarte repede, nu am conștientizat cât a durat starea de şoc. Când am auzit ambulanța, mi-am revenit, m-am prezentat polițiştilor și le-am spus că eu sunt șoferul implicat în accident. M-am interesat de starea victimei și m-am bucurat că nu a pățit nimic grav”, a declarat Culiță Sterp pentru Clujust.