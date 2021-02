Culiță Sterp de la Survivor România 2021 nu duce grija banilor. Ce sume primește de la cântări

Culiță Sterp nu duce grija banilor sau a zilei de mâine, mărturisind că nu premiul de la Survivor România 2021 i-a atras atenția, ci experiența. Manelistul primește bani frumoși din cântările pe care le are datorită talentului său muzical.

Faimosul are un profit important din melodiile și concertele pe care le susține, fiind administrator unic al unei firme care are drept obiect de activitate prestarea de activități artistice. Este vorba de societatea „Culiță Sterp SRL”, care înainte figura în acte sub numele „Culiță și Carmen SRL”.

Firma, care are sediul în localitatea Tuștea, județul Hunedoara, a intrat în posesia lui Culiță Sterp după divorțul de Carmen de la Sălciua. Concurentul de la Survivor România faci suficienți bani de pe urma ei, încasările fiind de ordinul miilor.

Culiță Sterp de la Survivor România 2021, sume importante din muzică. Câți bani încasează din concerte

Cântărețul a avut profit încă din primul an al înființarea societății, adică din 2017. Potrivit listafirme.ro, datele firmei deținute de Culiță Sterp arată la bilanțul fiscal din 2019 o cifră de afaceri de circa 100.000 de lei și un profit de peste 66.500 de lei.

Asta înseamnă că afacerea concurentului de la Survivor România 2021 este în continuă creștere din punct de vedere al încasărilor, în ciuda faptului că ultimul an a fost unul greu pentru industria muzicală. Cu toate acestea artistul a scos piesă după piesă.

Melodiile postate pe canalul său de Youtube i-au adus foarte multe vizualizări, dar și sume importante de bani. Culiță Sterp face câteva mii de euro pe lume, premiul de la Kanal D nefiind un țel major pentru el din punct de vedere financiar.

În plus, familia manelistului strânge sume rezonabile din comercializarea produselor lactate provenite de la stâna, unde până nu de mult lucra și vedeta. Faimosul din Republica Dominicană muncește și acum alături de rudele sale la oi sau la alte munci agricole.

„Dacă ați ști cât muncește frate-miu. Vine frânt după nopți de cântat, se trezește și face și alte treburi ziua. El face mai mulți bani ca mine, asta e clar.

Și eu fac bani, dar nu zeci de mii de euro, cum ziceți voi”, spunea Iancu Sterp, fratele lui Culiță, după ce a fost eliminat din primul sezon al competiției Survivor România.

