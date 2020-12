Culiță Sterp a organizat un concert diferit și a făcut un gest incredibil cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Cântărețul a mers cu colindul, însă nu oricum, ci afară, împreună cu trupa, în curtea Spitalului Județean Timișoara.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Artistul și-a dorit să le facă o bucurie bolnavilor și cadrelor medicale de Crăciun, așa că le-a organizat un concert în aer liber.

Spiritul sărbătorilor este resimțit de fparte multe vedete, mai ales în acest an care a pus la încercare întreaga omenire. Interpretul de muzică de petrecere a postat pe InstaStory câteva momente din cadrul colindului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Culiță Sterp, gest incredibil de sărbători. Pe cine a colindat cântărețul

Culiță Sterp a făcut un gest demn de lăudat cu ocazia Crăciunului. Cântărețul a colindat bolnavii și cadrele medicale de la Spitalul Județean Timișoara, cărora le-a făcut o surpriză extrem de plăcută.

Din moment ce accesul în spital este interzis, concertul a avut loc în curte, iar medicii s-au putut bucura de colinde de afară. Spre deosebire de anii trecuți, când primeau colindători cu sutele, anul acesta a fost unul altfel pentru medici și asistente.

ADVERTISEMENT

Pacienții au putut urmări concertul de la ferestrele spitalului, iar cadrele medicale au păstrat distanța regulamentară în timp ce se aflau în curte.

„Astăzi a fost o altfel de ‘cântare’, am fost să colindăm bolnavii și cadrele medicale de la Spitalul Județean Timișoara! Mai multe o să vedeți la știrile Pro TV de la ora 5”, a scris Culiță Sterp pe Instagram.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Momentul a fost surprins și de reporterii Pro TV, care l-au transmis în cadrul știrilor de la ora 17, prezentate de Monica Dascălu. Medicii au declarat că a fost o surpriză plăcută, mai ales în contextul pandemiei, și că acest concert le-a redat o parte din normalitatea din anii trecuți.

„Ei n-o să fie acasă de Crăciun, din păcate, și am zis să primească și ei ca și cum ar fi acasă și-ar veni colindătorii la ei. Noi am fost colindătorii, ei au fost gazdele.”, a spus Culiță Sterp la Pro TV.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Culiță Sterp, concurent la Survivor România

Culiță Sterp a răspuns provocării „Survivor România” și se va alătura în cel de-al doilea sezon al competiției. Alte două nume care au confirmat recent participarea sunt Zannidache și Ana Porgras.

Mai multe vedete au confirmat participarea la marea aventură din Republica Dominicană. Este vorba de Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna si Roxana Nemeș.

ADVERTISEMENT

„Am crescut în mijlocul naturii, am stat fară mâncare pe câmp, având grija de oi; cred că acest concurs mi se potrivește cel mai bine, sunt pregătit pentru el de când eram copil. Sunt ambițios, curajos și duc la bun sfârșit ceea ce îmi propun. Sunt bun la suflet și am încredere în oameni, care de multe ori mă dezamăgesc. O să-mi lipsească mâncarea, familia, prietenii, dar sper să căștig. Eu merg cu gânduri bune”, a declarat Culiță Sterp, potrivit Kanal D.