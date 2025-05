Culiță Sterp, implicat într-un accident rutier: ”Nu am mai putut să pornim mașina”

După evenimentul nefericit pe care l-a provocat în anul 2022, Culiță Sterp a fost implicat într-un nou . Cântărețul a povestit totul în online, unde a subliniat că mașina nu a mai pornit după impactul suferit.

Culiță Sterp a fost implicat într-un accident rutier

Culiță Sterp își ține urmăritorii la curent cu concertele pe care le desfășoară, dar și cu lucrurile mai puțin plăcute. A dezvăluit că a fost implicat într-un accident pe o autostradă din România, evenimentul având loc la 4:30 dimineața.

ADVERTISEMENT

Renumitul interpret de muzică de petrecere le-a arătat oamenilor autoturismul care a fost avariat serios. Totul s-a petrecut după ce șoferul a lovit o căprioară care i-a ieșit în față. Din fericire, niciun pasager din vehicul nu a fost rănit.

Cel de la volan nu a mai reușit să o pornească. I-a spart radiatorul și a fost nevoit să solicită o firmă de tractări pentru a ajunge la destinație. susține că de vină pentru accidentul rutier sunt autoritățile țara noastră.

ADVERTISEMENT

„Autostrăzile din România, fără garduri pentru animale. Cele mai faine autostrăzi… Mulțumim politicienilor din România! Ăștia care candidați acum, puneți garduri la autostrăzi, că nu avem garduri.

Trec vaci, cai, oi pe autostradă și ia uite… Măcar de prindeam căprioara aia s-o frigem… S-a dus, asta e. Alt rău să nu fie, mergem înainte”, a spus Culiță Sterp pe contul personal de TikTok, potrivit .

ADVERTISEMENT

Culiță Sterp, detalii despre accidentul rutier

Culiță Sterp a revenit cu un nou mesaj pe rețelele de socializare, unde a dezvăluit că mașina nu îi aparține. De asemenea, artistul nu se afla la volanul autoturismului, ci un prieten foarte apropiat care e și proprietarul vehiculului.

ADVERTISEMENT

„România, te iubesc! Și acum să vă povestesc și întâmplarea cu căprioara… Pe la ora 4.30 dimineața am lovit-o și nu am mai putut să pornim mașina, pentru că am spart radiatorul și nu mai avea apă motorul pentru răcire”, a mai spus Culiță Sterp, pe Instagram.