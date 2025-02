Culiță Sterp își dă gratis bolidul de 60.000 de euro. Ce trebuie să facă fanii pentru a intra în posesia lui

Culiță Sterp a pregătit o surpriză de zile mari pentru fanii lui. Artistul este dispus să ofere gratis mașina sa de peste 60.000 de euro. Doar un singur norocos va avea ocazia să pună mâna pe ea.

Ce mașină oferă gratis Culiță Sterp

Culiță Sterp a luat o decizie care i-a surprins pe fani. În urmă cu ceva timp, artistul voia să își vândă mașina. Ceva l-a făcut să se răzgândească, iar acum, manelistul a anunțat că o va oferi gratis.

Mașina cu pricina este un Mercedes-Benz GLE Coupe din 2020 și este un automobil de lux. Aceasta costă peste 60.000 de euro și puțini sunt cei care pot să ofere atâția bani pentru o mașină.

Culiță Sterp s-a gândit la fanii lui, așa că a ales să le facă un cadou de zile mari. și doar un singur norocos va putea intra în posesia ei.

Înainte de a decide să ofere gratis bolidul, Culiță a vrut să îl vândă. Artistul intenționa să ceară pe el 64.998 euro, însă, între timp s-a răzgândit, spre bucuria fanilor care speră să intre în posesia mașinii.

De ce a decis artistul să se despartă de bolidul lui

Cei care au văzut postarea artistului, s-au întrebat ce anume l-a motiv pe aceasta să ofere cadou o asemenea mașină scumpă. Ei bine, se pare că artistul nu mai are permis de conducere, ceea ce înseamnă că nu i-a fost prea mult de folos acel Mercedes-Benz GLE Coupe.

Momentan, artistul nu a dezvăluit care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească fanii pentru a primi mașina. Totuși, Culiță va trebui să stabilească anumite condiții de departajare, pentru că bolidul poate ajunge doar la un singur norocos.

”În curând mașina asta o să fie a voastră! Eu oricum nu prea o folosesc decât foarte rar pentru că nu am permis, iar la cântat am o altă mașină cu care merg, un Sprinter făcut cu pat și cu tot ce am nevoie pentru drumuri lungi, așa că m-am gândit să o dau la unul dintre urmăritorii mei. O să vă spun curând ce trebuie să faceți.”, a scris Culiță Sterp pe InstaStory.

Culiță Sterp a făcut accident la finalul anului 2023

Mare amator al mașinilor luxoase și puternice, Culiță Sterp nu a fost ferit de incidente. În anul 2023, , după ce a trecut pe culoarea roșie a unui semafor din Cluj.

Pentru că nu s-a asigurat, manelistul a lovit o altă mașina care circula regulamentar. Culiță a fost în șoc preț de câteva minute, însă, după ce și-a revenit, le-a explicat polițiștilor sosiți la fața locului cum s-a întâmplat totul.

”Nu am conștientizat cât a durat starea de şoc. Când am auzit ambulanța, mi-am revenit, m-am prezentat polițiştilor și le-am spus că eu sunt șoferul implicat în accident. M-am interesat de starea victimei și m-am bucurat că nu a pățit nimic grav.”, a spus cântărețul pentru