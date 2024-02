Culiță Sterp, ofertat de Pro TV să meargă la Survivor All Stars: ”M-aș duce pentru Iancu”

Survivor All Stars pare să fie pe punctul unor schimbări importante, iar Culiță Sterp anunță că ar putea merge în Republica Dominicană să îi fie aproape fratelui său.

Culiță Sterp, la Survivor All Stars România?

Culiță Sterp a mai făcut o dată parte din proiectul Survivor România. La acea vreme, era în echipa Faimoșilor. Un singur lucru l-a făcut să nu ajungă în finală. Faptul că a cerut să fie trimis acasă, să îi fie alături Danielei, la acea vreme însărcinată. Voia, normal și de înțeles, să fie martor la venirea pe lume a băiețelului său.

Acum însă, Culiță Sterp nu mai are asemenea obligații. Și, în plus, fratele său mai mic, Iancu, este acolo. Și, pare-se, Iancu nu este în cea mai bună situație în acest moment, el fiind la un pas să se încaiere cu Cătălin Moroșanu și Cătălin Zmărăndescu. Ceea ce, evident, ar fi fost foarte neplăcut pentru Războinic.

Acesta este, de altfel, și motivul pentru care Culiță Sterp ar fi acceptat să ajungă, din nou, în Republica Dominicană. Doar că, recunoaște cântărețul de manele, încă stă pe gânduri. Cu siguranță, , dar, susține el, poate câștiga banii respectivi și din muzică.

„M-au sunat ieri din nou. Am mai fost chemat la Survivor, la început, dar nu m-am putut duce pentru că am mult de cântat. Am în fiecare weekend câte 3 cântări. Acum, banii ăia pe care-i primesc acolo, îi fac și-n țară la cântat.

Acum parcă m-aș duce, cum e fratele meu acolo și cum a fost și cearta asta dintre ei…m-aș duce puțin pentru el, și că mi-e dor de el, că vreau să-l văd”, a spus Culiță Sterp, pe rețelele de socializare, conform .

Culiță Sterp, despre oferta de la Pro TV: ”Mi-au și spus că-mi dau un preț destul de bun”

Culiță Sterp a făcut o serie de dezvăluiri și din negocierile pe care le-a avut cu Pro Tv. Și, susține manelistul, banii pe care i-ar fi primit sunt mult mai mulți decât în sezonul în care a fost în echipa Faimoșilor. Doar că, momentan, ezită să se alăture proiectului pentru că, susține el, trebuie să aibă grijă și de finanțele oamenilor din trupa alături de care cântă.

”Nu mă lasă ăștia din formație, că nu mai fac bani dacă plec eu. Trei, patru cântări pe săptămână, de miercuri…Nu știu ce să fac, să mă duc sau nu. M-aș duce, dar nu pot să anulez contractele cu oamenii, am mult de cântat. Nu știu ce să fac, o să încerc, e greu (…).

M-au sunat iar de la Survivor, mi-au și spus că-mi dau un preț destul de bun, mult mai mult decât am cerut eu prima dată, numai să mă duc. Nu știu ce să fac. O să mă gândesc”, a mai spus Culiță Sterp, conform sursei citate.

Culiță Sterp, fratele mai mare a lui Iancu, este unul dintre cei mai cunoscuți maneliști ai momentului. Prieten pe vremuri cu Jador, Culiță a avut, de curând, un derapaj la adresa colegului său de breaslă. Evident, motivul a fost legat tot de Survivor România, pentru certurile cu Iancu din Dominicană.