Culiță Sterp, reacție dură la adresa Danei Roba. Scandalul dintre cei doi e departe de a se încheia

Renumitul interpret de muzică de petrecere, Culiță Sterp, are o la adresa Danei Roba. Scandalul dintre cei doi e departe de a se încheia, după ce fosta iubită a lui Nicolae Guță a criticat atacurile familiei acestuia cu privire la Carmen de la Sălciua.

Mesajul brutal transmis de Culiță Sterp make-up artistei Dana Roba

Culiță Sterp nu s-a mai putut abține și a transmis un mesah brutal pentru Dana Roba, legându-se de faptul că aceasta este pocăită. Cântărețul susține că a ajuns la vorba bunicului său și că îi dă dreptate într-o anumită privință.

Îndrăgitul artist susține că „pe cine nu laşi să moară, nu te lasă să trăieşti”, precizând că „roaba lui Dumnezeu” ar trebui să-și vadă de treaba sa pentru că nimeni din familia sa nu i-a greșit cu nimic și nu au jignit-o.

„Nu ți-am zis absolut nimic, nici eu, nici familia mea. Te-ai băgat într-un scandal ca musca în lapte. Nu într-un scandal, că nu are nimeni scandal cu nimeni, e totul ok, te-ai băgat tu așa, fără să te întrebe nimeni nimic.

Te-ai băgat într-o chestie care nu are absolut nicio legătură cu tine. Ce vrei, de fapt? De fapt, știu ce cauți, publicitate, reclamă. Vezi-ți de treaba ta, nu te-a băgat nimeni în seamă.

Eu dacă te-am ajutat atunci, am spus chestia asta după ce ai vorbit tu aiurea. Normal că a trebuit să le spun oamenilor”, a spus Culiță Sterp într-o filmare de pe . Dana Roba a dezvăluit că i-a trimis înapoi banii pe care i-a donat.

Legat de acest aspect interpretul a ținut să adauge că a făcut campanie pentru make-up artistul din Timișoara atunci când a trecut prin momente grele, după ce soțul său a lovit-o cu ciocanul în cap de mai multe ori.

Mai mult, vedeta susține că oamenii i-au donat zeci de mii de lei, zeci de mii de euro, numai datorită cuvintelor pe care le-a spus atunci pe social media, când a încurajat lumea să o ajute să depășească situația neplăcută în care se afla.

Culiță Sterp, în apărarea partenerei sale, Daniela Iliescu

„Danielei la fel, i-ai dat un mesaj: «Ești o superbă. I love you», înainte să ți se întâmple cu ciocanul în cap. Și acum, după ce ți-a dat Daniela mesaj să-ți vezi de treaba ta, te-ai luat și de ea, ai vorbit aiurea. Asta ce înseamnă?

Nu înseamnă că ești cu două fețe?! Nu m-am lăudat că te-am ajutat. Eu doar după ce ai făcut tu treaba aia, am ieșit și am spus că nu e frumos ce ai făcut pentru că eu am făcut ditamai campania pentru tine atunci.

Ți-am donat și eu ce am putut, ți-a donat și sora mea. Și tu acum ieși să vorbești de noi. Vezi-ți de treaba ta, încă o dată îți spun, că e cel mai simplu. Îți rămâne și timp liber”, a mai adăugat Culiță Sterp.

Fostul concurent de la Survivor România a mai subliniat că este primul și ultimul mesaj pe care îl transmite pentru Dana Roba. Artistul nu-și dorește să facă parte din acest și o roagă pe aceasta să nu mai pomenească pe nimeni din familia sa.