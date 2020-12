Culiță Sterp, Zannidache și Ana Porgras, pregătiți de acțiune! Intră în show-ul Survivor România

Alte trei nume celebre au răspuns provocării „Survivor România” și vor intra în acțiune în sezonul doi al competiției. Culiță Sterp, Zannidache și Ana Porgras sunt ultimii care s-au alăturat provocării din jungla Republicii Dorminicane.

Cei trei vin în completarea tabloului compus din alte nume celebre: Costi Ioniță, Cătălin Morosanu, Cosmin Stanciu, Alexandra Stan, Amna si Roxana Nemeș.

Sezonul 2 al celebrului show o să înceapă în curând la Kanal D și urmează să aflăm cine vor fi componenții celor două echipe: faimoșii și războinicii.

Culiță Sterp, Zannidache și Ana Porgras, gata de acțiune. S-au alăturat numelor celebre de la „Survivor România”

Culiță Sterp are 28 de ani și este cunoscut pentru melodiile sale, aflate în trendind pe YouTube, cu milioane de vizualizări. Cântărețul, supranumit „Banderas de Romania”, datorită aspectului său fizic, este pregătit să dovedească că, pe lângă talentul artistic, deține și abilități sportive și cunoaște tehnici de supraviețuire.

„Am crescut în mijlocul naturii, am stat fară mâncare pe câmp, având grija de oi; cred că acest concurs mi se potrivește cel mai bine, sunt pregătit pentru el de când eram copil. Sunt ambițios, curajos și duc la bun sfârșit ceea ce îmi propun. Sunt bun la suflet și am încredere în oameni, care de multe ori mă dezamăgesc. O să-mi lipsească mâncarea, familia, prietenii, dar sper să căștig. Eu merg cu gânduri bune” a declarat acesta, potrivit Kanal D.

Un al nume celebru care și-a anunțat participarea este cel al lui Zannidache. Tânărul artist, de doar 23 de ani, este unul dintre cei mai apreciați din România, lansat de Alex Velea prin proiectul „Golden Boy Society”. „Zanni”, cum îl alintă prietenii, a dus o viață grea, abandonat de părinți într-un orfelinat, a muncit din greu pentru a-și îndeplini visurile.

„Mi-am dorit experiența ”Survivor România”, presimțeam că o voi trăi, chiar dacă nu știam când se va întâmpla acest lucru. Viața mea a fost ”Survivor”, pentru că eu am parcurs niște încercări demne (n.r- de acest show). N-am mâncat mult la viață mea, am dormit pe unde am apucat, am avut în fiecare zi grijă să am și a doua zi ce manca și unde să dorm. Sunt obișnuit să lupt pentru supraviețuire”, a spus el, potrivit sursei citate mai sus.

Cea de a treia vedetă care și-a anunțat prezența este o fostă campioană mondială la gimnastică. Ana Porgras este câștigătoare a zeci de medalii, cele mai importante fiind o medalie de aur la bârnă la Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică din 2010, o medalie de bronz cu echipa la Campionatele Europene din 2010 și o medalie de bronz la paralele, la Campionatul Mondial de Gimnastică de la Londra, din 2009.

În vârstă de 27 de ani, fosta capioană mondială a fost nevoită să se retragă la doar 18 ani, înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, din cauza unor accidentări.

„Cred că voi face față acestei provocări. Am foarte multă răbdare cu oamenii în viața de zi cu zi, am capacitatea de a-i asculta, de a-i înțelege. Sunt sensibilă, dar compensez prin forță fizică, sunt tolerantă și văd partea bună a lucrurilor. Cel mai mult îmi vor lipsi apelurile telefonice cu mama mea, pentru că noi vorbim zilnic. Îmi este frică să nu mă accidentez pe trasee, încerc să analizez care este cea mai bună abordare a lor”, a spus ea.