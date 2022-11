Cum a absolvit Bubu Cernea facultatea în numai doi ani. A studiat la celebrul Berklee College of Music

Cum a absolvit fiul Crinei Mardare în numai doi ani. Tânărul de 28 de ani a studiat la celebrul Berklee College of Music din Statele Unite ale Americii, după ce a susținut un examen de admitere la Oslo, în Norvegia.

Bubu Cernea este pasionat de muzică încă de la vârsta de 2 ani, când a început să cânte la tobe. A avut un parcurs foarte frumos și o vreme foarte lungă a învățat să cânte la pian, iar după liceu a plecat în Statele Unite ale Americii.

A primit o bursă pentru un curs de vară la încă de la 16 ani, iar mai târziu avea să primească una integrală în valoare de 20.000 de dolari. În cele din urmă a ajuns să termine facultatea în 2 ani în loc de 4.

„După liceu, am fost la facultatea pe care am și absolvit-o în 2 ani, în loc de 4, cu Summa Cum Laude, și anume, Berklee College of Music, care este cea mai mare și importantă facultate de muzică modernă din lume.

Am avut marea șansă, în urma unui examen dat la ei, să primesc o bursă ca să pot studia la acest colegiu și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi pentru asta, pentru că mi-a dat șansa să fiu îndrumat de niște profesori excepționali.

Fără ei nu aș fi ajuns azi să am cunoștințele pe care le am și să pot face muzical ce pot face azi, atât ca toboșar, cât și ca producător”, a spus Bubu Cernea pentru .

Bubu Cernea, pasionat de ceea ce face. Ce adoră artistul

Bubu Cernea este pasionat de ceea ce face și adoră să meargă în turnee. Vedeta consideră că deplasările prin țară, cu mașina sau cu avionul, sunt cele mai frumoase atunci când vine vorba de partea profesională.

Toboșarul nu urcă doar pe scenă alături de artiști de renume, ci este și producător muzical la Vocea României de la Pro TV. Băiatul Crinei Mardare pune foarte mult suflet în toate proiectele pe care le desfășoară.

În plus, tânărul este împlinit cu ceea ce are în momentul de față și spune că are aspirații foarte mari în continuare. Bubu Cernea are foarte multe idei, chiar dacă studiază în continuare la instrument și producție.