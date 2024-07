Cum a achitat în doar doi ani un credit de 600.000 lei o directoare din Ministerul Sănătății. Georgeta Bumbac este fina unui baron PSD

Georgeta Bumbac, fina baronului PSD de Constanța Felix Stroe, a ajuns în atenția presei în urmă cu câțiva ani, după ce a fost promovată în funcția de secretar general la Ministerul Sănătății de către premierul Viorica Dăncilă. Presa a relatat pe larg atunci despre sinecurile de care beneficia în companiile Ministerului Transporturilor, asta deși aceasta era funcționară la Sănătate. Ultima ei declarație de avere arată că, în doar doi ani, a reușit să achite un credit bancar de aproape 600.000 lei.

Georgeta Bumbac, credit de aproape 600.000 lei achitat în doar 2 ani

Potrivit ultimei declarații de avere, Georgeta Bumbac, directoare în Ministerul Sănătății, are datorii de aproape 100.000 de euro. Concret, este vorba de două împrumuturi luate de la două persoane fizice, unul în valoare de 50.000 euro și un altul de 40.000 dolari americani.

Aici este și principala modificare față de informațiile ce apar în declarația de avere din 2023. Atunci, tot la capitolul datorii, menționa împrumutul de 40.000 dolari SUA de la Mihaela Bujoi – medic cardiolog în Statele Unite și un credit de 140.000 lei de la Banca Transilvania, credit scadent în 2023. Pe lângă cele două împrumuturi, mai menționa un alt credit de la Libra Bank în valoare de 586.188 lei. Creditul era luat în anul 2022 și scadent peste 20 de ani.

Acum, în locul celor două credite apare doar un nou împrumut, de la o persoană fizică – Nicolae Drăghici, împrumut în valoare de 50.000 euro. Asta înseamnă că, pe lângă credit de 140.000 lei scadent în 2023, Georgeta Bumbac a reușit să-și achite și credit de aproape 600.000 lei de la Libra Bank.

Asta înseamnă că în cei doi ani, directoarea din Ministerul Sănătății a reușit să achite la bancă circa 120.000 euro. Dacă scădem din această sumă noul împrumut de 50.000 de euro, înseamnă că aceasta a reușit să achite circa 70.000 de euro, și asta până la finalul anului fiscal 2023, adică aproape 350.000 lei.

Credit achitat dintr-o singură sinecură

Dacă suma de 350.000 lei poate apărea impresionantă pentru un simplu funcționar public, Georgeta Bumbac a putut s-o achite în doar doi ani doar dintr-o singură sinecură.

Potrivit ultimei declarații de avere, indemnizația anuală de la Ministerul Sănătății în 2023 a fost de 149.345 lei, adică aproape 30.000 euro. Față de anul 2022, se poate observa o creștere a salariului acesteia cu 20.000 lei net.

Însă aceasta nu este însă nici măcar cea mai importantă sursă de venit a directoarei din Ministerul Sănătății. Pe lângă salariul din minister, aceasta a mai încasat anul trecut 171.456 lei, indemnizația de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Administrația Canalelor Navigabile SA. Suma este identică cu cea încasată în anul anterior, de unde rezultă că doar din indemnizația aceasta Georgeta Bumbac își putea achita mare parte din restul datoriei la bancă.

Aceasta nu a fost însă singura sinecură de care a beneficiat fina senatorului PSD Felix Stroe. În 2023 a încasat alți 88.836 lei, indemnizația de administrator în cadrul CA-ului Companiei Naționale Aeroporturi București, .

Suma încasată din această a doua sinecură este peste cât a câștigat soțul acesteia, Sorin Constantin, fost șef în Primăria Sector 4, în prezent inspector ANAF. Anul trecut, venitul acestuia a fost de doar 83.000 lei.

La începutul acestui an, Georgeta Bumbac a încasat aproape 70.000 lei (14.000 euro) din vânzarea unui autoturism. În 2023, aceasta declara că deține două mașini, un Mercedes fabricat în 2017 și un Audi, din 2015. În ultima declarație de avere în locul autoturismului Audi, aceasta și-a cumpărat un BMW, fabricat în 2021.

Absolventă de studii în securitate

În anul 2019, premierul Viorica Dăncilă o numea pe Georgeta Bumbac în funcția de secretar general al ministerului, funcție în care avea să fie menținută de ministrul liberal Victor Costache. Abia în martie 2020 era demisă printr-o decizie a premierului Ludovic Orban. Doi ani mai târziu, în urma unei decizii a Înaltei Curți, aceasta avea să fie repusă într-o funcție de conducere la Ministerul Sănătății.

În anul 2019, Georgeta Bumbac, pe lângă funcția din Ministerul Sănătății era membră în Consiliile de Administrație ale Companiei Naționale Aeroporturi București, Compania Naţională Administraţia Canalelor Navigabile dar și CNAIR. Fina senatorului , aceasta a negat că a fost ajutată în cariera sa de relația de rudenie cu importantul om politici.

„Precizez ca dl. FELIX STROE nu a avut nicio implicare de nicio natură în parcursul meu profesional, după cum am mentionat mai sus, sunt angajata Ministerului Sanatatii din 2011, mandatul dlui Ritli Ladislau – UDMR si guvern PDL/UDMR condus de dl Emil Boc- PDL”, transmitea Georgeta Bumbac într-un drept la replică în anul 2019, apărut într-o publicație locală din Constanța.

Bumbac Georgiana are o experiență de peste 25 de ani în administrația publică, începându-și cariera în anul 1997 la ANAF Constanța, unde a lucrat până în 2011, atunci când a fost angajată la Ministerul Sănătății. În CA-ul CNAIR a fost membră începând cu 2017, în cel al Companiei Aeroporturi din anul 2018, iar Administrația Canalelor Navigabile, din ianuarie 2018.

Aceasta este licențiată în studii economice la Universitatea Ovidius din Constanța, acolo unde are și un master în administrație publică. Are mai multe cursuri în administrație publică, plus o serie de cursuri post-universitare la Colegiul Național de Apărare și la Academia de Informații „Mihai Viteazul”.