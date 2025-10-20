Cum a afectat căderea serverelor Amazon un meci din Anglia! Sistemul VAR nu a putut fi folosit

ADVERTISEMENT

Serverele Amazon au fost indisponibile pe parcursul zilei de luni, iar acest lucru a afectat în mod direct o partidă cu miză din Premier League. Un gol a fost anulat după o intervenție manuală a sistemului VAR.

Sistemul VAR din Premier League, fără offside-ul semi-automat în West Ham – Brentford

Partida dintre West Ham și Brentford a fost afectată direct de . Sistemul VAR nu a putut fi folosit la capacitatea sa deplină, liniile semi-automate pentru offside nefiind disponibile pentru prima oară în acest sezon.

„Din cauza întreruperii globale a serviciilor AWS de astăzi, tehnologia semi-automată pentru offside nu este disponibilă în prezent la meciul dintre West Ham și Brentford”, au transmis cei de la .

Due to today's global AWS outage, there is currently no Semi-Automated Offside Technology available for West Ham vs Brentford… ❌🖥️ — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL)

Liniile VAR, trase manual în Premier League

Deși toată lumea spera să nu fie cazul, o fază controversată din West Ham – Brentford a dus la verificarea VAR. La scorul de 0-1, „albinuțele” și-au dublat avantajul prin reușita lui Igor Thiago, însă poziția atacantului a fost verificată ulterior.

, arbitrii din camera VAR au fost nevoiți să traseze, așa cum se întâmplă în SuperLiga, manual liniile. În urma verificării, golul a fost anulat.

„Liniile de offside au fost trasate pentru prima dată în acest sezon pentru a anula al doilea gol marcat de Thiago pentru Brentford. Tehnologia semi-automată pentru offside nu este disponibilă astăzi din cauza panei globale a serviciilor AWS”, a transmis sursa amintită mai sus.

The offside lines were drawn for the first time this season to rule out Thiago's second goal for Brentford ❌ There is no Semi-Automated Offside Technology available today due to the AWS outage 👀 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL)

Ce rețele au fost afectate de căderea serverelor Amazon

O defecțiune tehnică la Amazon Web Services (AWS) a perturbat funcționarea a zeci de site-uri și aplicații găzduite pe serverele companiei. Potrivit BBC, mai multe dintre cele mai populare aplicații la nivel mondial – printre care Snapchat, Signal, Duolingo și Roblox – au fost afectate și au încetat temporar să funcționeze.

Și instituțiile bancare au fost afectate, printre care Halifax, Lloyds și Bank of Scotland. Amazon Web Services (AWS) reprezintă o parte esențială a infrastructurii care susține numeroase site-uri și servicii online, ceea ce explică amploarea uriașă a impactului provocat de această defecțiune.

Lista aplicațiilor și site-urilor devenite indisponibile după căderea site-urilor Amazon sunt următoarele: Snapchat, Zoom, Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton și Rocket League.