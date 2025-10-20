Sport

Cum a afectat căderea serverelor Amazon un meci din Anglia! Sistemul VAR nu a putut fi folosit

Serverele Amazon au căzut pe parcursul zilei de luni, iar acest lucru a afectat direct un meci de Premier League. Ce funcție a sistemul VAR nu a putut fi folosită.
Iulian Stoica
21.10.2025 | 00:07
Cum a afectat caderea serverelor Amazon un meci din Anglia Sistemul VAR nu a putut fi folosit
Căderea serverelor Amazon au afectat direct un meci din Premier League. Sursă foto: Colaj Fanatik
Serverele Amazon au fost indisponibile pe parcursul zilei de luni, iar acest lucru a afectat în mod direct o partidă cu miză din Premier League. Un gol a fost anulat după o intervenție manuală a sistemului VAR.

Sistemul VAR din Premier League, fără offside-ul semi-automat în West Ham – Brentford

Partida dintre West Ham și Brentford a fost afectată direct de căderea serverelor Amazon de luni, 20 octombrie. Sistemul VAR nu a putut fi folosit la capacitatea sa deplină, liniile semi-automate pentru offside nefiind disponibile pentru prima oară în acest sezon.

„Din cauza întreruperii globale a serviciilor AWS de astăzi, tehnologia semi-automată pentru offside nu este disponibilă în prezent la meciul dintre West Ham și Brentford”, au transmis cei de la Sky Sports.

Liniile VAR, trase manual în Premier League

Deși toată lumea spera să nu fie cazul, o fază controversată din West Ham – Brentford a dus la verificarea VAR. La scorul de 0-1, „albinuțele” și-au dublat avantajul prin reușita lui Igor Thiago, însă poziția atacantului a fost verificată ulterior.

Cum sistemul semi-automat nu a fost disponibil, arbitrii din camera VAR au fost nevoiți să traseze, așa cum se întâmplă în SuperLiga, manual liniile. În urma verificării, golul a fost anulat.

„Liniile de offside au fost trasate pentru prima dată în acest sezon pentru a anula al doilea gol marcat de Thiago pentru Brentford. Tehnologia semi-automată pentru offside nu este disponibilă astăzi din cauza panei globale a serviciilor AWS”, a transmis sursa amintită mai sus.

Ce rețele au fost afectate de căderea serverelor Amazon

O defecțiune tehnică la Amazon Web Services (AWS) a perturbat funcționarea a zeci de site-uri și aplicații găzduite pe serverele companiei. Potrivit BBC, mai multe dintre cele mai populare aplicații la nivel mondial – printre care Snapchat, Signal, Duolingo și Roblox – au fost afectate și au încetat temporar să funcționeze.

Și instituțiile bancare au fost afectate, printre care Halifax, Lloyds și Bank of Scotland. Amazon Web Services (AWS) reprezintă o parte esențială a infrastructurii care susține numeroase site-uri și servicii online, ceea ce explică amploarea uriașă a impactului provocat de această defecțiune.

Lista aplicațiilor și site-urilor devenite indisponibile după căderea site-urilor Amazon sunt următoarele: Snapchat, Zoom, Roblox, Clash Royale, My Fitness Pal, Life360, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network, Peloton și Rocket League.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
