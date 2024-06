Cum a aflat, de fapt, Mircea Solcanu că are o tumoare pe creier. Operația în străinătate a costat 40 de mii de euro

Mircea Solcanu a oferit detalii despre unele dintre cele mai grele momente din viața sa. Fostul prezentator de televiziune a vorbit despre ziua în care a aflat că are o tumoare pe creier. Credea că este un polip.

Mircea Solcanu, dezvăluiri despre ziua în care i s-a descoperit tumoarea

Mircea Solcanu a fost unul dintre cei mai iubiți prezentatori din România. Însă, iar acum trăiește din pensie, fără să-i fie dor de momentele în care era pe val.

ADVERTISEMENT

Recent, a acceptat invitația unde a vorbit . În anul 2012, într-un moment complet neașteptat, a aflat că are cancer.

În timpul unui zbor cu avionul, a simțit că i s-a înfundat urechea. Senzația nu a dispărut nici după o lună astfel că a mers la ORL. Medicul i-a spus că ar putea fi vorba despre un polip, dar i-a recomandat mai multe analize.

ADVERTISEMENT

„În 2012 am descoperit tumoarea pe creier. Am călătorit cu avionul, nu mai știu unde am fost, și m-a durut foarte tare capul în momentul în care pilotul a hotărât să zboare mai jos decât era plafonul obişnuit.

Acolo mie mi s-a întâmplat o mare durere de cap, dar nu era din cauza pilotului sau avionului, era din cauza tumorii mele de la presiunea respectivă. Atunci mi s-a înfundat urechea. M-am dus la ORL-ist, i-am spus că mi s-a înfundat urechea de când am mers cu avionul, dar a trecut de atunci vreo lună jumate și nu s-a mai desfundat”, a povestit Mircea Solcanu.

ADVERTISEMENT

Fostul prezentator de televiziunea s-a operat la Viena

Dar după investigații, Mircea Solcanu a aflat că nu era vorba despre un polip care, în momentul zborului, i-a perforat craniul și a ieșit în afara urechii. Însă, putea să se întâmple în ore moment.

Călătoria cu avionul nu l-a afectat cu adevărat pe fostul prezentator. Totuși, operația necesară nu se putea face în țara noastră. El a fost nevoit să facă intervenția în Viena, cu ajutorul Casei Naționale de Asigurare. Costurile au fost uriașe.

ADVERTISEMENT

„Şi aşa am descoperit la ORL. În ţara noastră nu se opera tumoarea respectivă. Iar atunci, singurul care opera cu succes era un doctor în vârstă de la Viena. Îți dai seama că te interesezi. Iar oamenii care se ocupă de asta au agenda ocupată pe mulți ani cu operații.

Până am găsit un loc, am fost și prin Casa Națională de Asigurări, am și văzut cât a costat la sfârșit. Mi se pare că era vreo 35 sau 40.000 de euro” a mai povestit Mircea Solcanu.