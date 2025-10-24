Cum a aflat, de fapt, Ștefan Baiaram, că nu joacă în Craiova – Noah. Dezvăluiri din vestiarul oltenilor

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram nu a jucat în meciul Universitatea Craiova – Noah (scor 1-1). Specialiștii FANATIK au analizat situația tânărului fotbalist. Cum a aflat, de fapt, că nu figurează pe foaia de joc în partida din Conference League.

Cum a aflat Ștefan Baiaram că nu joacă în Universitatea Craiova – Noah. Ce s-a întâmplat, de fapt

Universitatea Craiova a obținut doar un punct în al doilea meci din grupa de Conference League după remiza de pe teren propriu cu armenii de la Noah. „Leii” lui Mirel Rădoi mai au de așteptat astfel până la primul succes în această competiție.

ADVERTISEMENT

Ștefan Baiaram, , a urmărit partida de pe „Ion Oblemenco” din tribune, . Cum a aflat, de fapt, că nu va juca.

„Haideți să vă lămuresc, apropo de stilul de lucru al lui Mirel Rădoi. El are un stil de lucru puțin altfel față de alți antrenori. Doar el și secunzii știu primul 11, care este anunțat abia în vestiar când ajungi la stadion. Fazele fixe le face cu toți.

ADVERTISEMENT

Reacția lu Baiaram are legătură și cu stilul de lucru al lui Rădoi. La celelalte echipe se știe la prânz primul 11, în ziua meciului, la Craiova nu se știe decât cu o oră jumate înainte, când se face foaia de joc”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Adrian Ilie, în pielea lui Ștefan Baiaram. Cum a reacționat „Cobra” când a fost exclus din lot la Steaua și Valencia

Adrian Ilie a comentat la rândul său pe seama polemicii de la Universitatea Craiova dintre Baiaram și Rădoi. „Cobra” și-a amintit că a trecut de asemenea în cariera sa prin situația fotbalistului oltenilor, precizând cum a reacționat în acele momente.

„La Valencia se spunea echipa dimineață sau la prânz. Am fost exclus și eu la Steaua, m-au lăsat în tribună 2-3 meciuri. Nu am reacționat în niciun fel. Am zis că dacă asta e decizia lor pentru că nu am semnat contractul, o să stau să mă gândesc dacă mai semnez în continuare sau nu. Nu am trântit nimic, niciodată.

ADVERTISEMENT

Am fost pus în tribună și la Valencia de Benitez, că nu am vrut să semnez, în ultimele 5 etape. Ce, trebuia să trântesc ceva? Nu îți dai seama ce este înăuntrul jucătorului. Eu la Valencia îmi amintesc doar două cazuri, Ortega, care a fost dat afară, și al doilea, cu mine și Lopez, într-un antrenament în care ne-am ciondănit. Ne-a chemat antrenorul și ne-a trimis pe fiecare în România și Argentina, că nu are el timp să deregleze echipa din cauza noastră, și am plecat. Am venit 5 zile la București. Sunt situații și situații!”, a spus și Adrian Ilie.

Intră Baiaram titular cu Metaloglobus?

Universitatea Craiova se concentrează acum pe meciul din campionat cu Metaloglobus, partidă programată duminică, 26 octombrie, în cadrul etapei a 14-a din SuperLiga. Marius Mitran consideră că Mirel Rădoi îl va titulariza de această dată pe Ștefan Baiaram.

„Eu cred că Mirel Rădoi îl titularizează pe Ștefan Baiaram cu Metaloglobus, bag mâna în foc!”, a spus, ferm convins, Marius Mitran despre următorul joc al Craiovei.

„Baiaram a spus că visul lui este să joace primul meci pe Ion Oblemenco, în grupe, pentru Craiova. Avea lacrimi în ochi când spunea toate astea. Aseară i-a fost nenorocit visul acesta!”, a precizat și moderatorul Cristi Coste.

Cine pierde, de fapt, din cauza disputei dintre Rădoi și Baiaram

Analiștii FANATIK au opinat apoi despre cine are de pierdut din cauza scandalului dintre antrenorul Mirel Rădoi și jucătorul Ștefan Baiaram, explicând și cum se poate rezolva totul în perioada următoare.

„Eu cred că echipa, clubul, are de pierdut. Imaginea lor, toți!”, a spus în primă fază Adrian Ilie. Marius Mitran a intervenit ulterior: „Eu văd rezolvarea situației cu maturitate, adică din partea lui Mirel Rădoi. Eu cred că va discuta cu Baiaram și vom avea dovada că la fotbal, în zilele noastre, totul se produce rapid. Vom avea dovada la meciul cu Metaloglobus dacă Baiaram va fi titular sau nu. Eu cred că va fi!”

„Depinde de Baiaram. Dacă nu se antrenează la 100%, cum a zis Rădoi, tot pe bancă sau în tribune va sta!”, a răspuns Adrian Ilie. „S-ar putea ca tot răul ăsta să fie spre bine!”, a concluzionat Marius Mitran la FANATIK SUPERLIGA.