Cum a aflat Florentin Petre că a murit Cătălin Hîldan! Discuţia avută înaintea tragediei: “Dacă îmi ies analizele nasoale, eu mă las de fotbal, nu am nicio problemă!”

ADVERTISEMENT

Pe 5 octombrie 2025 s-au împlinit două decenii și jumătate de când Cătălin Hîldan, un simbol pentru fanii lui Dinamo, a decedat la doar 24 de ani. O moarte care a îndoliat toată suflarea roș-albă. Tragedia a avut loc la Oltenița, în timpul unui joc de verificare dintre “câini” și echipa locală, în care Florentin Petre nu a evoluat.

De ce nu a fost Florentin Petre la Oltenița, unde a murit Cătălin Hîldan

În minutul 74 al partidei, Cătălin Hîldan s-a prăbușit pe teren și nu a mai putut fi salvat. Învitat de FANATIK DINAMO, Florentin Petre, la rândul lui un idol pentru fanii dinamoviști, a povestit cum a aflat că și-a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni.

ADVERTISEMENT

“Aveam piciorul în ghips, eram accidentat. De asta nu am mers la Oltenița. Am făcut entorsă și am rămas acasă. Și m-au sunat de pe drum. A fost un șoc pentru că doar ce-l văzusem cu câteva ore înainte sau o zi înainte să meargă la meciul ăsta amical. Nu l-am simțit obosit sau apăsat. Doar ce semnasem și noi noile contracte cu Dinamo, ne bucuram de moment, eram într-o perioadă bună. Eram fericiți, venisem de la Campionatul European”, și-a amintit Petre.

Cătălin Hîldan era gata să renunțe la cariera de fotbalist, chiar înainte de tragedie

Petre și Hîldan au fost prezenți la Campionatul European din Belgia și Olanda, . Imediat după acest moment, “Unicul căpitan” a realizat că s-ar putea să se confrunte cu probleme serioase de sănătate. Mai mult, pentru a-și proteja viața, era dispus chiar și să-și agațe ghetele în cui.

ADVERTISEMENT

“Nu am văzut rezultatul analizelor pe care le-a făcut. Poate se leagă. Eu am stat cu el în cameră atunci. Am stat împreună o lună, o lună și jumătate la Euro. După problema pe care a avut-o, stăteam de vorbă amândoi. La un moment dat, mi-a spus de problema pe care a avut-o, când i s-a făcut rău.

ADVERTISEMENT

Îmi zicea că merge să-și facă analizele, iar dacă ies nasoale, este dispus să se lase de fotbal, nu are nicio problemă. Îmi spunea că nu trage de el dacă nu-l mai ajută corpul și dacă nu poate trece peste probleme”, a dezvăluit fostul internațional.

Florentin Petre i-a luat geanta lui Cătălin Hîldan, după tragedie. Dezvăluiri cutremurătoare

În continuare, Florentin Petre a dezvăluit un episod de-a dreptul emoționant, care l-a marcat teribil. Totul s-a întâmplat la doar câteva zeci de minute după ce Cătălin Hîldan, , își dăduse ultima suflare, în tricoul lui Dinamo.

ADVERTISEMENT

“Apoi am fost în regulă, ne-am antrenat… Și uite că s-a întâmplat nenorocirea. Au fost cele mai grele zile. Eu i-am luat geanta. El avea la gât câteva amulete de biserică. Și când le-am luat în mână, erau ude de transpirația lui. Tremura inima în mine. Le-am pus în geantă acolo.

Totul s-a întâmplat după ce l-au adus la IML, au trebuit să-l schimbe. Șocul era imens. A fost un coșmar. Când pierzi pe cineva drag, ai impresia că trăiești într-un vis. Și abia aștepți să te trezești a doua zi și să intre pe ușa vestiarului și să te salute. Dar nu se mai întâmplă asta. A fost o perioadă foarte grea. A murit el, apoi m-au oprit pe mine de la efort”, și-a amintit, cu durere în suflet, cel poreclit Piticul, la FANATIK DINAMO.