Cum a aflat Florentin Petre că a murit Cătălin Hîldan! Discuţia avută înaintea tragediei: “Dacă îmi ies analizele nasoale, eu mă las de fotbal, nu am nicio problemă!”

Florentin Petre și-a amintit de Cătălin Hîldan, de care l-a legat o prietenie sinceră. Ce au discutat înainte de tragedia care a îndoliat suflarea dinamovistă.
Răzvan Scarlat
29.12.2025 | 00:26
Florentin Petre și Cătălin Hîldan au fost prieteni la cataramă. Sursa foto: colaj Fanatik
Pe 5 octombrie 2025 s-au împlinit două decenii și jumătate de când Cătălin Hîldan, un simbol pentru fanii lui Dinamo, a decedat la doar 24 de ani. O moarte care a îndoliat toată suflarea roș-albă. Tragedia a avut loc la Oltenița, în timpul unui joc de verificare dintre “câini” și echipa locală, în care Florentin Petre nu a evoluat.

De ce nu a fost Florentin Petre la Oltenița, unde a murit Cătălin Hîldan

În minutul 74 al partidei, Cătălin Hîldan s-a prăbușit pe teren și nu a mai putut fi salvat. Învitat de FANATIK DINAMO, Florentin Petre, la rândul lui un idol pentru fanii dinamoviști, a povestit cum a aflat că și-a pierdut unul dintre cei mai buni prieteni.

“Aveam piciorul în ghips, eram accidentat. De asta nu am mers la Oltenița. Am făcut entorsă și am rămas acasă. Și m-au sunat de pe drum. A fost un șoc pentru că doar ce-l văzusem cu câteva ore înainte sau o zi înainte să meargă la meciul ăsta amical. Nu l-am simțit obosit sau apăsat. Doar ce semnasem și noi noile contracte cu Dinamo, ne bucuram de moment, eram într-o perioadă bună. Eram fericiți, venisem de la Campionatul European”, și-a amintit Petre.

Cătălin Hîldan era gata să renunțe la cariera de fotbalist, chiar înainte de tragedie

Petre și Hîldan au fost prezenți la Campionatul European din Belgia și Olanda, unde cel din urmă a leșinat. Imediat după acest moment, “Unicul căpitan” a realizat că s-ar putea să se confrunte cu probleme serioase de sănătate. Mai mult, pentru a-și proteja viața, era dispus chiar și să-și agațe ghetele în cui.

“Nu am văzut rezultatul analizelor pe care le-a făcut. Poate se leagă. Eu am stat cu el în cameră atunci. Am stat împreună o lună, o lună și jumătate la Euro. După problema pe care a avut-o, stăteam de vorbă amândoi. La un moment dat, mi-a spus de problema pe care a avut-o, când i s-a făcut rău.

Îmi zicea că merge să-și facă analizele, iar dacă ies nasoale, este dispus să se lase de fotbal, nu are nicio problemă. Îmi spunea că nu trage de el dacă nu-l mai ajută corpul și dacă nu poate trece peste probleme”, a dezvăluit fostul internațional.

Florentin Petre i-a luat geanta lui Cătălin Hîldan, după tragedie. Dezvăluiri cutremurătoare

În continuare, Florentin Petre a dezvăluit un episod de-a dreptul emoționant, care l-a marcat teribil. Totul s-a întâmplat la doar câteva zeci de minute după ce Cătălin Hîldan, de fire o persoană credincioasă, își dăduse ultima suflare, în tricoul lui Dinamo.

Apoi am fost în regulă, ne-am antrenat… Și uite că s-a întâmplat nenorocirea. Au fost cele mai grele zile. Eu i-am luat geanta. El avea la gât câteva amulete de biserică. Și când le-am luat în mână, erau ude de transpirația lui. Tremura inima în mine. Le-am pus în geantă acolo.

Totul s-a întâmplat după ce l-au adus la IML, au trebuit să-l schimbe. Șocul era imens. A fost un coșmar. Când pierzi pe cineva drag, ai impresia că trăiești într-un vis. Și abia aștepți să te trezești a doua zi și să intre pe ușa vestiarului și să te salute. Dar nu se mai întâmplă asta. A fost o perioadă foarte grea. A murit el, apoi m-au oprit pe mine de la efort”, și-a amintit, cu durere în suflet, cel poreclit Piticul, la FANATIK DINAMO.

