Cum a aflat Lidia Buble că este înșelată. Artista a trăit un șoc atunci când și-a dat seama ce se întâmplă

Lidia Buble recunoaște că a fost înșelată. Dureros însă a fost și modul în care artista a aflat acest lucru. Cum s-a întâmplat totul? Chiar ea a rămas șocată când și-a dat seama ce se întâmplă, de fapt.

Lidia Buble, despre momentul în care a aflat că e înșelată

Lidia Buble este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Deși pe plan profesional se bucură de mare succes, pe plan amoros, vedeta a fost nevoită să traverseze și perioade ceva mai dificile.

, după ani buni de relație. În același, au tot existat zvonuri la adresa ei legate de noi posibile relații ori separări. În tot acest timp, artista a decis să își țină viața personală departe de ochii curioșilor.

Iată însă că recent, aceasta a adus în discuție în mediul online un subiect delicat. Lidia Buble și-a amintit momentul în care a fost înșelată. Se pare că lucrurile nu au fost deloc plăcute pentru artistă.

Mai exact, s-a dovedit că iubitul ei trăia o viață dublă, însă artista și-a dat seama destul de târziu de acest lucru. Amanta acestuia era trecută în telefon cu numele ”Maria”, urmat de numele unei bănci. Iar când artista a fost curioasă de ce acesta este apelat continuu, el spunea că are datorii.

Artista a fost șocată când a răspuns la telefon

De Paște însă, apelurile au devenit insistente. Astfel, Lidia Buble a fost neliniștită, în contextul în care . În momentul în care a răspuns însă la telefon, artista a suferit un real șoc.

Acum, uitându-se în urmă, povestea i se pare amuzantă. În acel moment însă, Lidia Buble și-a dat seama că este înșelată și mai mult, persoana de la capătul celălalt al firului era și una cunoscută.

„Trebuie să vă povestesc ceva foarte amuzant. Acum mi se pare amuzant, atunci nu a fost amuzant. Într-un an, de Paște, tot suna telefonul și i-am zis că îl sună de la bancă. În ziua de Paște? Mi-a zis că are niște datorii la ei. Am zis ok, dar în ziua de Paște? Maria, care era trecută cu numele băncii, tot insista, suna. A zis să răspund. Am luat telefonul, i-am răspuns și zic: «Alo», iar banca îmi zice: «Da, iubire mea. De ce nu răspunzi?»

Acum mi se pare foarte amuzantă toată treaba aceasta, atunci nu a fost amuzant, pentru că am avut un mare șoc. Nu mă așteptam. Dacă vede Maria story-urile acestea… acum va afla și ea cum a fost trecută în telefon. Ca orice femeie, rămâi șocată. Mi-a fost de ajuns să îi aud vocea, să aud acel «Bună. Ce faci iubire, de ce nu răspunzi?» și deja mi-am dat seama cine e Maria.

Culmea, nu era o angajată a băncii. Era tocmai angajata noastră pe vremea aceea. A lucrat de toți banii, de tot salariul! A fost foarte creativă”, a spus Lidia Buble, pe pagina sa de Instagram, la secțiunea InstaStory.