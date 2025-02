Cum a aflat make-up artistul Anca Molnar că suferă de o boală fatală. Soțul rămas văduv spune adevărul: „Nu a avut niciun simptom”

Anca Molnar a aflat că are cancer într-un moment al vieții în care credea că nimeni și nimic nu poate să o doboare. Alături de soțul său celebrul make-up artist avea o afacere profitabilă și o familie frumoasă și invidiată.

Primele simptome ale bolii fatale

Recent, soțul văduv al regretatei artiste a vorbit despre momentele dinaintea morții partenerei sale de viață. , cum a aflat Anca Molnar că suferă de o boală fatală. În anul 2024, aceasta a fost diagnosticată cu cancer. A fost operată pe creier de două ori, în Turcia. Pe 11 iunie 2024, Anca Molnar a murit la vârsta de doar 35 de ani.

Claudiu a povestit că soția sa nu prezenta simptome de boală, astfel că vestea a căzut ca un trăsnet asupra lor și a celor din familie. Abia cu două săptămâni înainte de prima operație Anca a început să prezinte stări de rău și alte simptome specifice bolii cu care a fost diagnosticată. La început, ea se confrunta doar cu dureri de cap.

„Asta e foarte ciudat pentru că ea nu a avut niciun simptom, decât cu vreo două săptămâni și ceva înainte de operație. A început cumva treptat, a venit acasă într-o zi și zicea că o doare un pic capul. A luat pastile, ea de obicei nu prea lua pastile imediat. Vreo 4-5 zile tot o ținea mocnit capul, dar dacă lua pastile, îi trecea. Deci era o chestie care îi trecea. După vreo 5 zile, nici noaptea nu mai putea să doarmă cum trebuie, se tot foia în pat. Chiar dacă lua pastile, o deranja. Era o durere mocnită de cap”, a povestit soțul Ancăi Molnar în emisiunea .

Când a observat că durerile de cap nu cedează, indiferent de medicamentele administrate și odihnă, Anca Molnar a decis să consulte un medic neurolog. Inițial, acesta i-a dat un tratament neurologic, dar fără succes. Ulterior make-up artistul a făcut un RMN pentru a se afla cauza durerilor de cap.

Cum a aflat Anca Molnar că are cancer

Claudiu și își amintește că el a fost primul care a aflat diagnosticul crunt. Medicul neurolog care îi urmărea starea Ancăi îi era și clientă, dar și prietenă, astfel că misiunea de a dat această veste era cu mult mai grea.

„Când am venit cu CD-ul, am oprit în fața clinicii și Anca mi-a zis: ‘Până intru eu aici, nu te duci tu să iei o lubeniță?’. Îi era poftă. M-am dus să iau lubeniță și între timp mi-a scris o colegă din salon de la Anca, dacă pot să-i las numărul meu că vrea doamna doctor să vorbească doar cu mine.

Când mi-a dat mesajul ăsta, m-a luat… nu pot să descriu, m-a luat așa un val de căldură. Deja știam că ceva nu-i bine. Adică e ceva grav dacă vrea neapărat cu mine să vorbească și fără să știe Anca. Clar e ceva grav. Nici nu știu cum am ajuns la clinică. Am intrat, Anca era într-o rezervă unde mai fac perfuzii și tot felul de chestii.

Știu că era întinsă pe un pat, așa, ghemuită, cu perfuzii în mână, îi făcea perfuzii de durere și nici cu alea nu prea… (n.red. nu îi trecea durerea). Și la un moment dat a venit doamna doctor, ea deja începuse să trimită la profesori doctori pe care îi cunoștea să vadă și părerile lor. Am mers la ea în cabinet și am început să plângem amândoi. Și… mi-a dat vestea și mi-a zis că e destul de grav, cumva, pentru că are o tumoare destul de mare, dar nu asta ar fi problema, că e tumoarea mare, ci unde este amplasată”, a povestit Claudiu, printre lacrimi.

Lupta cu boala a durat puțin

Medicul i-a recomandat atunci lui Claudiu să plece cu Anca în străinătate, căci aparatura din România nu este potrivită pentru astfel de cazuri grave. Riscurile ca make-up artistul să rămână paralizată sau cu probleme neurologice era foarte mare, de circa 80%.

Într-un final, și Anca Molnar a aflat că suferă de o boală fatală. După ce au plâns și s-au descărcat, au decis să înceapă lupta cu boala grea. Din păcate, nu au reușit să o învingă.

„Am început să plângem amândoi și nu știam cum să facem. A chemat-o, stăteam amândoi, eu în dreapta, ea în stânga, pe scaune, la birou. Și a început Steliana (n.red. medicul) să-i spună, printre lacrimi. Când a aflat Anca, a început și ea să plângă. A fost așa o chestie pe moment, am plâns toți, ne-am descărcat. Nu știu, cade cerul pe tine când afli așa un diagnostic sau așa o veste”, a adăugat Claudiu Molnar.