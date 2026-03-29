Cum a aflat soția lui Mircea Lucescu de problemele selecționerului: „Era foarte îngrijorat!”

ADVERTISEMENT

au trecut prin momente grele în cantonamentul de la Mogoșoaia, acolo unde chiar în timpul antrenamentului i s-a făcut rău selecționerului și a fost nevoie de intervenția de urgență a medicilor.

Cum a aflat Neli Lucescu de problemele de sănătate pe care Mircea Lucescu le-a acuzat

Soția selecționerului dezvăluie că nu a știut de problemele pe care „Il Luce” le are și că a fost sunată de fiul Răzvan, care a anunțat-o. Neli Lucescu spune că antrenorul României a fost într-o condiție bună în această dimineață când a plecat de acasă și că nu a dat semne că ar avea stări de rău. Aceasta pune problemele pe seama perioadei dificile prin care selecționerul a trecut, care a culminat cu eșecul suferit de națională în Turcia și ratarea calificării la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

„A plecat bine dimineață de acasă, se simțea în regulă. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Probabil e și efectul emoțiilor și al supărării după meciul de la Istanbul. Plus vremea asta păcătoasă de afară. Pe mine m-a sunat Răzvan din Grecia să-mi spună. Era și el foarte îngrijorat, normal”, a spus Neli Lucescu pentru .

Mircea Lucescu a fost internat la ATI la Spitalul Universitar

Informațiile obținute de FANATIK dezvăluie că selecționerul a fost internat la terapie intensivă la Spitalul Universitar din București, acolo unde va rămâne sub supravegherea medicilor și va continua să facă investigații suplimentare. Primul diagnostic care a fost pus este de , o problemă ce apare la oamenii care au avut probleme la inimă în trecut și care au perioade pline de stres și încărcătură emoțională puternică. Momentan, Mircea Lucescu este în afara oricărui pericol, după ce starea sa a fost stabilizată rapid.

ADVERTISEMENT

Amicalul pe care România îl va juca la Bratislava, cu Slovacia, nu va fi amânat, asta chiar dacă au fost discuții cu privire la acest scenariu, dezvăluie Răzvan Burleanu. Pe banca echipei naționale o să stea secundul Ionel Gane, iar confruntarea o să aibă loc conform programului anunțat inițial, fără a fi vreo schimbare cu privire la ora de start a duelului.