Cum a aflat soțul Vlăduței Lupău că vedeta este însărcinată: „Am trecut prin mai multe clipe grele”

Vlăduța Lupău a dat vestea că este însărcinată pentru prima dată, chiar de Buna Vestire. Artista a dezvăluit cum l-a anunțat pe soțul ei că vor deveni părinți pentru prima dată.

Cum a aflat soțul Vlăduței Lupău că va deveni tată pentru prima dată

a povestit cum i-a dat vestea cea mare lui Adrian Rusu în cadrul emisiunii La Măruță. Aceasta a explicat că i-a trimis un mesaj cu o analiză de sânge care arăta că este însărcinată.

ADVERTISEMENT

„Noi nu am avut parte de niciun scenariu, nu am avut timp să îi fac test, să îi fac surprize, la noi e o poveste mai grea, am trecut prin mai multe clipe grele. Eram la niște filmări în vârf de munte și i-am trimis o analiză la sânge”, a povestit artista la emisiune.

Ce pofte are Vlăduța Lupău de când e gravidă. Nu a vrut să dezvăluie sexul copilului

Cântăreața a dezvăluit și care sunt poftele ei, ea fiind însărcinată în cinci luni. Aceasta preferă supa de găluște chiar mai mult decât înainte. Vlăduța Lupău nu se abține de la nimic și a spus că a început să ia în greutate.

ADVERTISEMENT

„Nu am pofte, doar mă rotunjesc după cum se vede. La început îmi plăcea mai mult decât de obicei supa de găluște”, a mai spus artista.

Artista nu a vrut să spună care este sexul bebelușului, dar mama ei a dat-o de gol! Aceasta a mărturisit că

ADVERTISEMENT

„Sunt la jumătate, în cinci luni, am ales această zi tocmai că este Buna Vestire. Nu spun momentan dacă e băiat sau fată”, a spus aceasta.

De asemenea, Vlăduța Lupău a mai spus și că a vrut să dea vestea privind sarcina sa mai târziu, dar deja erau mulți oameni care bănuiau că este însărcinată, așa că a decis că ziua de Buna Vestire era perfectă.

ADVERTISEMENT

„Am vrut să mai amân această veste până la Paști, de Buna Vestire e cea mai bună zi să dau această veste pentru toți cei care ne iubesc”, a mai declarat ea.