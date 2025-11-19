Cum a ajuns actorul George Burcea să candideze din partea POT la Primăria Capitalei: „Apropiații îmi spuneau să stau la țară, să-mi iau cal și căruță”. Ce va face indiferent de rezultat

ADVERTISEMENT

George Burcea este unul din candidații-surpriză la alegerile din 7 decembrie 2025, organizate pentru primăria Bucureștiului. Actorul din „Wednesday”, cunoscut în peisajul monden și pentru relațiile sale cu celebrități cunoscute de la noi, a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK, în care face un anunț pentru toți cei care se întreabă cum a ajuns în politică și ce se va întâmpla cu aventura sa politică dacă nu va ieși pe primul loc la scrutinul din luna următoare.

George Burcea, candidat POT la Primăria Capitalei. Cum a ajuns să reprezinte partidul condus de Anamaria Gavrilă

George Burcea a comentat și controversele legate de numele său, actorul fiind acum câțiva ani în vizorul polițiștilor într-un dosar în care a fost acuzat că a condus sub influența substanțelor interzise, fapt pentru care a primit și amendă penală, în cele din urmă. Totodată, au fost readuse în centrul atenției și declarațiile mai vechi pe care actorul le-a făcut despre violența domestică, pentru care și-a cerut, de altfel, iertare în diferite ocazii. Candidatul POT ne-a explicat cum a ajuns să apară pe afișe electorale cu sigla partidului condus de Anamaria Gavrilă, dar și ce își propune să facă dacă va fi ales primar al Capitalei.

Cum ai ajuns să fii candidat la primărie din partea POT? Cine pe cine a contactat și de ce din partea acestei formațiuni politice?

George Burcea: Am început discuțiile cu POT acum câteva luni, înainte să plec la New York, și le-am continuat cât am stat acolo. Ei m-au contactat. Ca să fiu sincer, ideea schimbării generaționale, atât pentru București, cât și pentru România, este ceva ce îmi place foarte mult. POT în sine este total din afara sistemului, nimeni nu se aștepta ca ei să intre în Parlament, nimeni nu credea că un partid complet nou ar putea ieși în evidență. Tocmai pentru că ei reprezintă această „eroare a unui sistem disfuncțional”, au curajul să facă lucrurile diferit. Asta m-a convins.

Artiștii se feresc, în general, de zona politică. Ai vrut să faci de mult pasul ăsta? Te-a mai tentat zona asta până acum?

Aș spune că există artiști care au devenit politicieni buni. Unii oameni cred că artiștii ar trebui să se ocupe doar de cultură, iar sportivii doar de sport, dar acesta este un mod limitat de a vedea lucrurile. Cu toții avem responsabilitatea să ne pese de modul în care este guvernată țara noastră, indiferent de cine suntem. Nu am niciun trecut politic, dar ca actor m-am implicat în campanii sociale pentru sprijinirea diferitelor categorii sociale vulnerabile. Uneori am senzația că politicienii noștri sunt adevărații artiști, ei petrec mult timp prefăcându-se că le pasă de oameni.

Burcea vrea să schimbe fața orașului: „Vom reproiecta spațiile publice”

Ai apucat să te vezi cu bucureștenii până acum? Ce nemulțumiri au față de cum arată orașul și ce le-ai spus sincer despre cum ai putea să îi ajuți?

Am întâlnit o mulțime de oameni în timpul vizitelor mele pe stradă, iar sentimentul este clar, oamenii sunt furioși. Se simt abandonați. Nu înțeleg de ce au fost nevoiți să se confrunte cu aceleași probleme ani de zile. Suntem în 2025 și, cumva, încă nu putem rezolva cele mai elementare probleme ale unui oraș modern. Este inacceptabil.

Am un plan foarte clar, realizat împreună experți externi și cu profesioniștii de la POT, concentrat pe 10 puncte pentru a face din București un oraș mai frumos, mai confortabil și în care să locuiești cu plăcere. Vom reproiecta spațiile publice astfel încât să fie în serviciul oamenilor, nu al traficului sau birocrației. Aceasta începe cu digitalizarea completă a planificării și a autorizațiilor, punând capăt construcțiilor haotice. Cartierele istorice vor fi protejate și restaurate, redând Bucureștiului identitatea, farmecul și continuitatea arhitecturală. Vom extinde zonele verzi și vom moderniza parcurile. Proiectul emblematic – Axa Verde Izvor-Dâmbovița-Parlament – va transforma un coridor subutilizat într-o promenadă la standarde europene, cu 3 km de trasee pietonale și pentru biciclete, cu zone culturale și o Piață a Constituției transformată, cu peste 60% spațiu verde.

Regulile de curățenie vor fi aplicate în mod clar și echitabil, gestionarea deșeurilor va deveni previzibilă și eficientă, deszăpezirea va fi fluidizată, iar traficul va fi reorganizat printr-un transport public îmbunătățit, piste de biciclete sigure și mai puține mașini parcate pe trotuare. Pe scurt, dorim să readucem ordinea, verdeața, frumusețea și confortul în viața de zi cu zi a cetățenilor – creând un oraș care să își atingă în sfârșit potențialul.

Eternele probleme ale Bucureștiului

Care sunt cele mai mari probleme pe care crezi că le are Bucureștiul, pornind de la propria ta perspectivă?

Cea mai mare problemă o reprezintă politicienii care conduc Bucureștiul de 35 de ani. În loc să angajeze profesioniști pentru a conduce orașul, au adus rude, prieteni și membri de partid. S-au raportat la oraș ca la o pradă, iar scopul lor a fost să se îmbogățească și nu să rezolve problemele Bucureștiului și ale cetățenilor.

Probleme sunt cunoscute de noi toți, bucureștenii – ambuteiaje, mașini parcate la întâmplare, străzi murdare, parcuri abandonate, lipsa apei calde și a încălzirii în apartamente. În plus, birocrația și corupția fac ca antreprenorii să nu poată investi și lansa proiecte noi, iar cetățenii să nu beneficieze de servicii timp de săptămâni sau luni. Asta în condițiile în care totul ar putea fi rezolvat cu un singur clic. Trebuie să schimbăm asta, trebuie să înlăturăm vechiul sistem, trebuie să aducem oameni noi, profesioniști, pentru a elibera Bucureștiul de moștenirea vechiului sistem corupt și a politicienilor care fac parte din el.

„În exemplul Parlamentului, poți vedea perfect ce înseamnă „puterea” în România, o clădire gigantică izolată la kilometri distanță de cetățeni”

Sigur ai vizitat și alte capitale europene până acum. E ceva ce te-a surprins plăcut în alte metropole ale Europei sau ale lumii ce ai vrea să implementezi în București?

George Burcea: Există orașe în care simți cu adevărat că cetățenii sunt fericiți. Desigur, nimic nu este perfect nicăieri, dar am fost în locuri în care se vede că oamenii se bucură să trăiască acolo. Mi-ar plăcea ca Bucureștiul să devină un oraș cu cetățeni fericiți, dar în acest moment suntem încă foarte departe de asta. O idee de care sunt foarte interesat și încântat și care am văzut că se discută și în rândul arhitecților și urbaniștilor este reconectarea zonei Parlamentului cu restul orașului. Astăzi, întreaga zonă este izolată, o clădire imensă înconjurată de spații goale și garduri, simbolizând puterea ca un lucru îndepărtat și intangibil.

Vreau să schimb asta. Îmi imaginez un nou cartier în jurul Parlamentului: locuri unde oamenii își pot petrece timpul, magazine, restaurante, case, zone verzi. Un cartier viu în loc de un deșert împrejmuit. În exemplul Parlamentului, poți vedea perfect ce înseamnă „puterea” în România, o clădire gigantică izolată la kilometri distanță de cetățeni. Nu trebuie să rămână așa.

George Burcea, despre majoritatea de la Capitală și sondajele apărute pe piață

Cum crezi că te vei descurca în calitate de primar având în vedere că majoritatea din consiliul local nu e tocmai prietenoasă cu POT? Avem, totuși, o majoritate PNL-USR-PSD…

Desigur, munca unui primar este întotdeauna limitată de un Consiliu ostil, format din aceleași partide de sistem. Următorul vot trebuie să aducă un Consiliu General format din oameni cărora le pasă cu adevărat, nu din oameni care își apără rețelele. Așadar, da, următorii câțiva ani vor fi foarte dificili. Dar cea mai mare schimbare va începe chiar din interiorul administrației. Profesioniștii vor conduce lucrurile în loc de persoane numite politic. Numai asta poate transforma modul în care funcționează Bucureștiul.

Cum comentezi sondajele apărute până acum pe piață? Partidul din partea căruia candidezi a comandat vreun sondaj? Ce șanse reale crezi că ai, mai ales că pe partea suveranistă ai o contracandidată care pare că stă destul de bine în unele sondaje?

George Burcea: O parte din sondaje par complet false sau se vede că au în spate rațiuni politice. Vom face propriile noastre sondaje și vom vedea situația reală, unde exact ne situăm. Pe de altă parte, există îndoieli serioase cu privire la cât de corectă este această campanie și trebuie să fiu de acord cu asta. Avem acces limitat la mass-media, cu câteva excepții, printre care și publicația dvs. Candidații din sistem folosesc sume uriașe de bani, resurse pe care pur și simplu nu le avem. În plus, publicitatea politică pe rețelele de socializare este interzisă, ceea ce dăunează partidelor noi și le ajută pe cele vechi. Așadar, terenul de joc este departe de a fi egal.

2003, anul din care i s-a schimbat viața actorului: „Apropiații mi-au spus că ar fi mai bine să stau la țară, să-mi iau cal și căruță”

Când te-ai lovit pentru prima oară de probleme în viață și ți-ai dat seama că poți să depășești obstacole? Bănuiesc că te-ai lovit de niște bariere de-a lungul timpului

În viața oricărui om exista obstacole. Important este să căutăm mereu cele mai bune soluții. Am crezut întotdeauna că pot reuși în viață doar dacă am curajul de a face primul pas, iar acela a fost În 2003, când am hotărât să plec de la bunici, de la țară, de unul singur și fără niciun ajutor financiar sau sprijin moral, să merg la oraș pentru a-mi continua studiile. Asta cu toate că familia și apropiații îmi spuneau că nu avem bani de chirie, nu avem bani de școală și că ar fi mai bine să stau la țară, să-mi iau cal și căruță, să-mi întemeiez o familie în viitor și altele. Eu am crezut în mine și mai ales în Dumnezeu și mi-am ales singur drumul.

Candidatul POT, despre controversele iscate de-a lungul anilor: „Nu am făcut niciodată nimănui rău”. George Burcea anunță că rămâne în politică indiferent de scorul din 7 decembrie

Controversele care se leagă de numele tău (dosarul penal, declarațiile despre violența domestică) au fost readuse în spațiul public de când ți-ai lansat candidatura la primărie. Ce poți să transmiți oamenilor care pot folosi asta ca armă în campanie împotriva ta?

George Burcea: Am clarificat cele două momente de mai multe ori. Din păcate, informații scoase din context au apărut în spațiul public și am explica adevărul, cu dovezi, de fiecare dată. Aș dori să subliniez însă un lucru – eu nu am făcut niciodată nimănui rău. Dacă am greșit, a fost față de mine și față de familia mea. Niciuna din acțiunile mele din trecut nu a avut vreun impact direct asupra oamenilor din jur. Nu cred că politicienii de astăzi pot spune același lucru. Ei sunt oamenii sistemului care de 35 de ani țin România prizonieră, care țin Bucureștiul prizonieri.

În final, te gândești ca după experiența alegerilor din 7 decembrie, indiferent de rezultat, să continui să faci politică?

Absolut. În noiembrie 2024, ceva s-a schimbat în România, oamenii s-au trezit, iar sistemul a simțit asta. Ceea ce a început atunci nu se mai poate opri. Într-o zi, foarte curând, vom înlătura acest sistem și vom elibera România. Este doar o chestiune de timp. Așa că da, voi continua în politică indiferent de rezultat. Aceasta este o luptă pe termen lung și sunt aici pentru asta.

George Burcea este unul din cei 17 candidați la alegerile care vor avea loc pe 7 decembrie 2025. Printre cei mai cunoscuți contracandidați ai acestuia se numără Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și