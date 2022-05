Cum a ajuns Adda în trening la starea civilă, acum 6 ani: ”Râdeam ca proștii toți”

Cântăreața și partenerul de viață și-au unit destinele în anul 2016, când artista era însărcinată cu fiul său, Alexandru. Fosta concurentă de la Asia Express își amintește acum cum a decurs evenimentul de la starea civilă.

Adda, amintiri de la cununia cu Cătălin Rizea. Au trecut 6 ani de la eveniment

Adda nu s-a aranjat prea mult pentru starea civilă, unde a apărut în trening. Semnarea actelor a avut loc la Târgu Mureș, cu două zile înainte de cununia religioasă, mărturisind că în drumul spre primărie a prins-o ploaia.

„Well, am mai zis «ca la noi, la nimeni» de atâtea ori. Am decis în 2016, să facem cununia civilă în Târgu Mureș. Am căutat o locație care ne-a plăcut, dar era în afara orașului. Ca să ne putem căsători civil acolo a trebuit să-mi fac flotant.

Cununia cu toată familia era programată pe 28 mai, însă noi a trebuit să ne căsătorim mai devreme pentru că nu ne lăsau să scoatem actele oficiale din primărie. Pe 28 urma doar să fake-uim. Așa că, ne-au chemat pe 26.

În drum spre primărie a plouat cu gheață. Eram în mașină: eu, Cătă și mama în spate care zicea întruna «vaaai! Dacă plouă poimâine?!». Ne așteptau acolo 3 prieteni. Tata se invoise de la muncă și era pe drum.

Am ajuns, am fugit din parcare spre clădire și când am intrat eram toți fleașcă. Nici nu ne dădeam seama ce se întâmplă. În pantaloni de trening, ciufuliți și uzi. Eu gravidă și cu toate stările posibile”, a scris vedeta pe .

Adda, 6 ani de la căsătoria cu Cătălin Rizea

Adda a mai povestit că mama lui Cătălin Rizea nu a fost prezentă la cununia civilă de la Târgu Mureș. a trecut rapid de la veselie la tristețe, cel mai probabil din cauza hormonilor din sarcină.

„Mi-a dat Alina, prietena mea, un buchet de flori. Arătam superb, ceva de vis. În scurt timp, s-a adunat toată gașca. Tata, în salopetă de la muncă, noi în trening, mama îmbrăcată frumos, la fel și prietenii noștri.

Cu telefonul pe facetime, să vadă și mama lui Cătă. Doamna de la primărie, ofițerul de stare civilă, a băgat o casetă într-un casetofon și a început să se audă un bârâit puternic și piesa aferentă: TAAA TA TA TAAAA, TAAA TA TA TAAA.

Râdeam ca prostii toți. Zici că eram din bancurile cu Bulă. Am răspuns la întrebările întrebătoare în hohote de râs, apoi eu, în hohote de plâns. Nah, de la hormoni, așa că: La mulți ani, baby! 6 ani”, a mai scris artista pe social media.