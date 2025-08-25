Gigi Nețoiu a fost invitatul lui Horia Ivanovici în ediția specială de FANATIK SUPERLIGA de joi, 21 august. Printre subiectele abordate, omul de afaceri a povestit cum a ajuns ca Adrian Mutu să fie supranumit „Briliantul” în momentul în care a ajuns la Dinamo.

Cum a ajuns Adrian Mutu să fie numit „Briliantul”. Gigi Nețoiu a povestit tot la Fanatik SuperLiga

Atacantul a început fotbalul la FC Argeș, ca ulterior să ajungă la Dinamo pe o sumă record. La formația din Ștefan cel Mare a fost supranumit „Briliantul”, iar Gigi Nețoiu a povestit de unde a plecat tot.

Gigi Nețoiu a mărturisit că numele de „Briliantul” pentru Adrian Mutu a venit de la fosta concubină, Luchi Georgescu. Fosta parteneră de viață a fost uimită de suma de transfer oferită de clubul Dinamo pentru Mutu, iar omul de afaceri a spus atunci că este un „briliant”, de acolo plecând banii plătiți pentru mutare.

„(n.r. – Tu i-ai pus porecla de ‘Briliantul’ lui Mutu?) Da! Nu eu, ci doamna Luchi, fosta concubină. Luasem Vincon atunci și văzuse la televizor că dădusem 600.000 de dolari pe Mutu. Erau 600.000 de dolari în 1998, era decembrie 1998.

„Eu am spus despre Adrian Mutu că este „Briliant”. A marcat 2 sau 3 goluri în primul meci”

M-a sunat și m-a întrebat ‘e adevărat ce e la televizor?’, i-am spus că ‘da, e adevărat’. Avea 18 ani Mutu. Următorul meci a fost la Onești, la o săptămână distanță. M-a întrebat Mutu ‘mă duc, nu mă duc?’, eu i-am spus ‘da, mergi’. Atunci ningea la Onești și Mutu a dat 2 sau 3 goluri.

M-a întrebat ‘ce e ăsta, de ai dat atâția bani pe un copil de 18 ani? Diamant, briliant, ce e?’, iar eu am spus ‘briliant e!’, iar de atunci i-a rămas numele ‘Briliantul’.

Era prea scump, am dat atâția bani pe un copil de 18 ani. Îți dai seama? Asta era în 1998. Doamna Luchi era supărată, zicea că am dat prea mulți bani pe un copil de 18 ani. I-am spus că ‘nu e diamant, el e un briliant’”, a povestit Gigi Nețoiu.