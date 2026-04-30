Cum a ajuns Alessandro Caparco la Dinamo: “Făceam antrenamente cu echipament nespălat! Am stat şapte luni fără salariu”

ADVERTISEMENT

Alessandro Caparco (42 de ani) a povestit despre legătura sa cu Dinamo, club pentru care nu a evoluat în calitate de jucător, dar pentru care a lucrat ca membru în staff. Italianul a dezvăluit ce probleme a întâmpinat, cum a fost experiența Ligii 2, dar mai ales când a realizat cu adevărat ce echipă reprezintă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

Alessandro Caparco a povestit cum a ajuns la Dinamo

Alessandro Caparco a ajuns prina dată în România în 2010. El s-a aflat între buturi la cluburi precum ASA Târgu Mureș, Poli Iași sau Concordia Chiajna. Originar din Moncalieri, oraș din nord-vestul Italiei, după o colaborare de aproape 3 ani. Chestionat despre cum a ajuns să lucreze pentru „câini”, chiar după retrogradarea istorică în Liga 2, fostul portar a spus cum au decurs lucrurile, dar și ce obstacole a avut pe parcurs.

ADVERTISEMENT

„Apelul l-am primit prima dată, țin minte, când era la Coverciano, terminasem un curs, era în jur de august. M-a sunat Gabi Glăvan, cu care lucrasem la Voluntari, tot ca antrenor de portari. Am ieșit de la curs, l-am sunat înapoi și i-am zis Gabi, mai am 10 zile, când mă întorc vorbim. Când m-am întors, au mai trecut 2-3 săptămâni, după la un moment dat m-a sunat Ovidiu Burca, cu care m-am înțeles extraordinar și cred că a făcut o minune în perioada aia cu Dinamo, să câștigăm campionatul în Liga 2.

Sincer, nu m-am gândit la bani, nu m-am gândit absolut la nimic, știam că Dinamo era într-un moment greu. Și când am intrat înainte la birou, după am intrat în vestiar, am intrat la Săftica și de acolo imediat n-am întrebat de bani, de prime, de absolut nimic. Am semnat contractul și după a început o poveste fantastică. Vezi că noi ne antrenam la Săftica, unde, nu știu, hainele cu care făceam antrenament erau nespălate, n-aveam echipament, erau niște condiții…

ADVERTISEMENT

Foarte multe persoane care acum sunt alături din Dinamo, pe perioada aia au refuzat-o. Acum e foarte bine, dar știi cum e? Oamenii adevărați se văd la momente grele. Când merge totul bine, e simplu pentru oricine. Eu sunt italian, nu vorbesc niciodată de bani. Plătesc, dar nu vorbesc niciodată de bani. Nu vorbesc de salarii, nu vorbesc de prime, nu vorbesc de cadouri, nu vorbesc absolut niciodată. Asta e stilul nostru, noi nu vorbim de bani.

ADVERTISEMENT

Moment extrem de dificil pentru Alessandro Caparco la Dinamo. Cât timp nu și-a încasat salariul

Caparco a dezvăluit și faptul că, timp de șapte luni, nu a văzut niciun ban din partea clubului. Totuși, asta nu l-a împiedicat să își continue activitatea, el fiind conștient încă de la început de problemele existente.

ADVERTISEMENT

Eu am rămas, cred că, și șapte luni fără salariu și nu am întrebat niciodată când voi fi plătit. Mi-am recuperat banii. Am fost printre puținii oameni din fotbal care nu am pierdut niciodată un leu. Știam că era un moment greu, știam unde mă duc. Știam că era normal că s-ar putea să se întâmple din acestea. Având și alte activități, nu m-am gândit la bani”, a spus inițial Alessandro Caparco.

Cum și-a dat seama Alessandro Caparco de cât de mare era Dinamo, de fapt

Alessandro Caparco nu apucase să îmbrace tricoul lui Dinamo în calitate de jucător, însă i-a întâlnit pe „câini” în calitate de adversar. Ulterior, ajuns în staff-ul bucureștenilor și văzând cât de iubită și sprijinită este echipa de către suporterii săi, italianul a conștientizat cât de mare era clubul bucureștean, de fapt.

ADVERTISEMENT

„Când jucam împotriva din Dinamo, toată lumea zicea Dinamo, Dinamo, Dinamo. Eu veneam din Italia și când se juca în deplasare, se simțea că jucai în deplasare. Adică erau niște suporteri care, înainte, nu te lăsau dormi în hotel. Când am ajuns la Dinamo și am stat în interiorul echipei și am văzut că la orice deplasare, indiferent de adversare, echipe de care nu auzisem niciodată, stadionul era plin… Suporterii veneau după noi la hotel, în momentele grele.

Dacă Dinamo primea salarii atunci era datorită suporterilor. Când am ajuns atunci la Dinamo abia atunci am văzut și am realizat ce echipă este, cu adevărat. Am primi și alte oferte după Dinamo, dar capul meu a rămas doar la Dinamo”, a mai spus italianul.

Alessandro Caparco l-a lăudat pe Ovidiu Burcă, antrenorul care a readus Dinamo în SuperLiga

La finalul sezonului 2021/2022, Dinamo retrograda pentru prima dată în istoria clubului în Liga 2 după un baraj pierdut cu cei de la U Cluj. Imediat după „dezastrul” de la echipa bucureșteană, mai mulți oameni, de la staff la jucători, au plecat pe rând. Pe banca tehnică a fost instalat atunci Ovidiu Burcă, antrenorul sub comanda căruia „câinii” reveneau în SuperLiga după doar un sezon. Alessandro Caparco l-a lăudat în direct și a spus cât de important a fost rolul său la echipă în

„Ovidiu a reușit să creează nu o familie, nu era vorba de o familie. A reușit să creeze o climă, o atmosferă unică, chiar unică. În perioada aia salariile pentru fotbaliști erau la zi. Nu era problema de salarii și asta l-a ajutat foarte mult. Erau altfel de probleme, terenul la Săftica nu arata cum trebuia sa arate un teren de antrenament, nu aveam sala de forță, deplasările au fost făcute în niște hoteluri foarte frumoase. Și astea au fost foarte importante.

Și suporterii de la Dinamo. Pentru că în momentul acela atât de greu pentru echipa, ei nu ne-au lăsat, ei au fost tot timpul lângă noi. Dinamo nu începuse bine sezonul acela, dar Ovidiu a adus niște jucători spanioli care ne-au ajutat foarte mult în perioada aia. Și dacă Dinamo a promovat, singura soluție pentru echipă a fost Ovidiu Burcă. Pentru că orice alt antrenor, după prima înfrângere, ar fi început să plângă în fața televizorului, n-avem asta, n-avem aia. Ovidiu n-a făcut niciodată asta și a fost răsplătit”, a mai spus Alessandro Caparco la FANATIK DINAMO.