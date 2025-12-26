Sport

Cum a ajuns Alex Musi de la FCSB la Dinamo: „El m-a dorit şi m-a convins. În vestiar suntem o familie”

Alexandru Musi a făcut dezvăluiri incendiare în final de an. Vedeta „câinilor” a povestit cum a ajuns, de fapt, să o „trădeze” pe FCSB și să joace pentru Dinamo
Cristian Măciucă, Marian Popovici
26.12.2025 | 17:18
EXCLUSIV FANATIK
FANATIK a stat de vorbă la final de an cu Alexandru Musi. Fotbalistul lui Dinamo a fost protagonistul unuia dintre cele mai tari transferuri în 2025, când a „trădat-o” pe rivala FCSB.

Alex Musi, detalii neștiute despre transferul de la FCSB la Dinamo

Alexandru Musi (21 de ani) a ratat ultimele cinci meciuri ale lui Dinamo din 2025 din cauza unei accidentări. Cu toate acestea, extrema stânga a „câinilor” a avut un an foarte bun, mai ales după transferul de la FCSB. În vară, Musi a fost folosit drept monedă de schimb în afacerea Dennis Politic, pentru care Gigi Becali a plătit și 970.000 de euro.

„Este o mutare bună pentru mine, pentru familia mea. De când am ajuns la Dinamo am simțit o bucurie inexplicabilă. Mă bucur că joc la un club atât de mare. Sper în continuare să fac fanii fericiți și familia mea să fie fericită.

Nu pot spune că a fost greu, deoarece am văzut insistența celor de la Dinamo. Știam că mă doresc foarte mult. Asta m-a făcut să aleg Dinamo. Insistența și căldura lor m-au făcut să aleg Dinamo”, a declarat Alex Musi, în exclusivitate pentru FANATIK.

Alex Musi vrea să câștige campionatul și cu Dinamo

Alex Musi are așteptări mari de la a doua parte a sezonului. Extrema stângă vrea să câștige titlul și cu Dinamo, după ce, în stagiunea precedentă, a făcut-o cu FCSB. Roș-albii sunt pe locul 4, cu 38 de puncte, la două lungimi de liderul U Craiova.

„Cu siguranță ne putem bate la titlu. Am demonstrat-o în acest campionat. Avem un lot valoros, suntem ca o familie acolo în vestiar și, de ce nu, putem să ridicăm trofeul.

Eu cred că nu ne lipsește nimic. Suntem o familie cum am mai spus. Suntem încrezători în acest campionat. Sper să facem o treabă bună, să câștigăm meciurile din play-off și ce o să mai urmeze”, a adăugat Musi.

Musi, asul din mâneca lui Kopic

Musi a vorbit la superlativ despre Zeljko Kopic, antrenorul anului 2025. Sub bagheta croatului, mijlocașul a marcat 4 goluri și a oferit 3 assist-uri în 16 meciuri de SuperLiga. Un mare merit pentru evoluțiile lui Musi îl au însă și fanii dinamoviști, care l-au adoptat imediat pe fostul stelist.

„Este o colaborare foarte bună (n.r. – cu Kopic). Îmi dă încredere foarte mare. Mă ajută mult la antrenamente. Îmi explică unde nu fac bine și chiar îl apreciez foarte mult și îi mulțumesc că m-a dorit la Dinamo.

M-au adoptat foarte repede(n.r. – fanii lui Dinamo). Am fost primit călduros, cu zâmbetul pe buze de fanii dinamoviști și mă bucur mult. Pentru asta le urez sărbători fericite și să vină la stadion să ne susțină!

(n.r. – dorințele pentru 2026) Prima dorință e ca fetița mea să vină sănătoasă pe acest pământ și a doua dorință este să luăm campionatul”, a adăugat Musi.

Alexandru Musi a vorbit despre TRANSFERUL la Dinamo: „Am simtit o bucurie INEXPLICABILA!”

