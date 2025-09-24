Cum a ajuns Ambasada Bangladesh în pragul evacuării: vila istorică de 2,3 milioane euro, scoasă la licitație. Tatăl lui Vlad Pascu, printre beneficiari

Ambasada Republicii Bangladesh în România ar putea fi obligată să-și mute sediul după ce vila în care se află a fost scoasă la licitație. Imobilul aparține unui om de afaceri cunoscut pentru retrocedări controversate și legături de afaceri cu tatăl lui Vlad Pascu.

Tatăl lui Vlad Pascu și fiica patronului de la Realitatea, beneficiarii licitației

O vilă spectaculoasă din vecinătatea bisericii Popa Soare (zona Hala Traian), fost palat al avocatului Florian Porăscu, care în prezent găzduiește Ambasada Republicii Bangladesh, a fost scoasă la vânzare de un executor judecătoresc. Imobilul se află pe strada Doctor Burghelea nr 5 și are un preț de listare de 11,85 milioane lei (aproximativ 2,3 milioane euro).

Proprietarii vilei sunt , iar executarea silită a început la cererea a doi creditori, printre care , nimeni altul decât tatăl lui Vlad Pascu. Acesta are de recuperat două datorii de peste 100.000 de euro de la Marin Gostin, subiect despre care FANATIK a scris în ianuarie 2025. Celălalt creditor este SC Grup Financiar IFN, care are de recuperat peste 1,8 milioane euro de la Gostin. Societatea aparține, în acte, Alexandrei Păcuraru, , Maricel Păcuraru.

Mihail și Miruna, părinții lui Vlad Pascu, sunt asociați în firma Speed Travel SRL cu fiul lui Marin Gostin, care este și administratorul firmei. Speed Travel deține un hotel de lux în rezervația naturală Delta Dunării. Societatea a fost înființată de Horia Teodorescu, președintele CJ Tulcea, și cedată lui Marin Gostin în 2010. Tatăl lui Vlad Pascu a început executarea silită împotriva lui Marin Gostin încă din anul 2014.

Istoria vilei în care se află Ambasada Republicii Bangladesh

Vila care adăpostește Ambasada Republicii Bangladesh este înscris în Lista Monumentelor Istorice iar în trecut a fost scos la închiriere pentru suma de 14.000 de euro pe lună. Imobilul a fost construit în 1941 și a aparținut avocatului și politicianului liberal Florian Porăescu, după un proiect al arhitectului Ștefan C. Radu.

Construcția este inspirată din stilul mediteranean, cu un regim de înălțime Sp+Ds+P+1E, având o suprafață utilă de 700 mp, pe un teren de 1090 mp. Cu ani în urmă, clădirea a servit drept sediu pentru ambasada statului Israel.

Cum este împărțită vila

Imobilul a fost format din două corpuri, însă unul a fost demolat în urmă cu câțiva ani, potrivit anunțului de vânzare:

Corpul A:

Subsol: cazan de încălzire (17,86 mp), pivniță vinuri (15,56) Demisol (241,67 mp): vestiar, sală de așteptare, două birouri, secretariat, arhivă, două garderobe, trei toalete, scară de serviciu, bar, hol, pivniță zarzavat. Pivniță lemne, acces subsol, rezervor păcură, acces pivniță vinuri Parter (266,95 mp): vestibul, sufragerie mare, salon, oficiu, bibliotecă, șase holuri, vestiar, scară de serviciu, cămară, baie, dormitor, sufragerie mică, bucătărie, toaletă, scară principală, balcon Etaj (165,84 mp): scară principală, galerie, seră, bibliotecă, patru holuri, cameră de zi, cameră, baie, două toalete, cameră de zi, scarp de serviciu, terasă, balcon

Corpul B (demolat în 2011):

Subsol (41,1 mp): casa scării, cameră provizii, cameră rece Parter (166,56 mp): vestibul salon, două camere de zi, dormitor, două camere, hol, două debarale, baie, două toalete, culoar, casa scării Garaj (60,07 mp): casa scării, coridor, spălătorie, baie, cameră, pod.

Cine este Marin Gostin, partenerul de afaceri al tatălui lui Vlad Pascu

Marin Gostin a devenit dintre jucătorii importanți de pe piața imobiliară, după ce a obținut terenuri scumpe în zone selecte din Capitală, cedate de moștenitori și câștigate de el în instanță. În 2012, numele său a apărut în calitate de beneficiar al retrocedării a 22 de hectare de teren în zona lacului Plumbuita, care au aparținut domnitorului Grigore Dimitrie Ghica.

Gostin a fost martor și în dosarul Ferma Băneasa, în care au fost condamnați Prințul Paul de România și Remus Truică. DNA l-a trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă, însă afaceristul a fost achitat definitiv în 2019.