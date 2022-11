Cum a ajuns Andrea Compagno în România: “Am zis că Mititelu e nebun, cum să iei jucător din San Marino?!”

Ioan Andone s-a arătat surprins de evoluțiile lui Andrea Compagno la FC U Craiova și la FCSB. , antrenorul român era convins că transferul lui Compagno de la Tre Fiori, San Marino, la FC U Craiova nu va da randament.

Reacția lui Ioan Andone după ce Mititelu l-a transferat pe Compagno: „Am zis că-i nebun”

Andrea Compagno este golgheterul din SuperLiga, cu 11 goluri marcate pentru FCSB și FC U Craiova. Gigi Becali l-a adus în lotul „roș-albaștrilor” în vară pentru 1,5 milioane de euro. Ioan Andone, fostul antrenor de la Dinamo, era convins că Andrea Compagno va fi o „țeapă” pentru Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

„Când am văzut că din San Marino l-a luat Craiova. La un moment dat zici bă, nu-i logic. O echipă de Liga 1 să aducă unu din San Marino. Măcar din Serie C. Când l-am văzut, în regulă. Am zis că-i nebun (n.r. când ai văzut că îl aduce Adrian Mititelu din San Marino). Am zis cine i l-o fi recomandat.

Ce interes o avea cu ăsta, să-l aduci din San Marino și nici acolo să auzi de el, a dat 30-40 de goluri. Dar poți lucra cu el”, a declarat Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Ioan Andone, cuvinte de laudă la adresa lui Compagno: „Ai nevoie de un om din ăsta”

, Robert Niță l-a întrebat pe Andone dacă Denis Alibec, atacantul Farului, s-ar potrivi mai bine la FCSB decât Compagno. De asmenea, antrenorul a avut doar cuvinte de laudă la adresa vârfului italian.

„Să luăm echipele bune pe care le-am antrenat. Am luat titlul și cu Dinamo și cu CFR. Să știi că ai nevoie de un om din ăsta. Toate echipele se pun în poartă. Se mai pun pe două linii, joacă 4-5-1, nu ai spații. Ăsta îți câștigă duelurile aeriene.

ADVERTISEMENT

Doi, e foarte bun la centrări. Știe, face fente înainte. Deci, eu zic că a făcut transfer foarte bun”, au fost cuvintele lui Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Ioan Andone, despre un înlocuitor al lui Compagno la FCSB: „Numai Alibec”

Jurnalistul Andrei Trifan a intervenit și, de asemenea, i-a cerut lui Ioan Andone să dea numele unui atacant, care l-ar înlocui cu succes pe Compagno. „Numai Alibec. Cine mai era Kolijc”, a declarat Ioan Andone la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

ADVERTISEMENT

Realizatorul emisiunii a intervenit și a mărturisit că aducerea lui Andrea Compagno în România reprezintă una dintre cele mai bune mutări făcute în primul eșalon românesc al fotbalului în ultima perioadă. „Cel mai bune transfer din ultimii ani, pe care l-am văzut în Liga 1. Străin mă refer”.

ADVERTISEMENT