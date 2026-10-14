Sport

Cum a ajuns Andrei Cordea să piardă 180.000 de euro de la CFR Cluj!

Cristi Coste, Flaviu Popa
14.10.2026 | 08:29
Cum a ajuns Andrei Cordea sa piarda 180000 de euro de la CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Andrei Cordea, dorit în China la iarnă
Andrei Cordea va pleca de la CFR Cluj în această iarnă, după ce a ratat la limită un transfer la Universitatea Craiova. Fotbalistul a pierdut, astfel, 180.000 de euro.
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Andrei Cordea nu a dorit inițial să ajungă într-o destinație exotică, însă de această dată e decis să plece în China. Așa cum Horia Ivanovici a anunțat în EXCLUSIVITATE la FANATIK SUPERLIGA, fotbalistul în vârstă de 27 de ani va părăsi în iarnă Gruia cu destinația Asia.

Andrei Cordea a pierdut 180.000 de euro pentru că a ales să rămână la CFR Cluj în acest an

Marius Șumudică declara că el este cel care l-a convins pe Cordea să rămână la CFR în această vară, cu toate că cei de la Universitatea Craiova i-au făcut o ofertă de nerefuzat: 100.000 de primă de instalare și 20.000 de euro salariu lunar. Dacă ar fi ajuns la Craiova, în conturile lui Cordea ar fi intrat până acum 180.000 de euro.

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Cordea nu a ajuns la Craiova datorită mie într-o proporție foarte mare. Eu, la 23.40, când negocia, eram pe telefon cu el. Ba închidea cu cei de la Craiova, ba vorbea cu mine. I-am spus că aici este apreciat, că aici va avea tot ceea ce își dorește de la un antrenor: încrederea. Cordea este un jucător care, chiar dacă 90 de minute joacă prost, în minutul 90 poate inventa ceva.

Este un jucător care poate face diferența, un jucător vandabil, este un Rolex, nu își pierde valoarea niciodată, indiferent de situația clubului. Anul trecut are 13 goluri și 5 pase decisive, acum are 5 goluri și 3 pase decisive în 11 meciuri.

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Ieri am fost mâhnit de unele televiziuni care au scos în evidență doar ceea ce a spus Cordea, că a pierdut o sumă mare de bani și că e prost că a făcut lucrul ăsta. Nu, trebuie să fim mândri că avem astfel de jucători, care nu se gândesc doar la bani și să fim mândri că este român și că face lucrul ăsta. Cordea este pe minus cu 170.000 de euro (n.r. 180.000 de euro) pe care nu știu dacă îi va mai recupera. A ales să amâne clubul și să rămână aici, să ducă corabia mai departe. Este un erou pentru mine, nu sunt cuvinte mari”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA. Cel mai probabil Marius Șumudică face referire la faptul că sunt șanse mici ca fotbalistul să își mai recupereze vreodată salariile restante de la CFR Cluj, chiar și la masa credală, lucru confirmat și de impresarul jucătorului.

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CFR Cluj trebuie să vândă jucători pentru a aduce bani în club, Cordea și Biliboc sunt pe listă

Alături de Lorenzo Biliboc, Andrei Cordea este singurul „veteran” din lotul celor de la CFR Cluj care poate să le aducă bani serioși clujenilor. Impresarul lui Cordea, fostul internațional român Alin Toșca, și-a adus aminte despre cum a ratat Cordea transferul la Universitatea Craiova.

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Cu Cordea a fost foarte simplu. Interesul celor de la Craiova a fost foarte clar. Am vorbit cu oamenii din conducere, am vorbit cu cei de la CFR Cluj. În ultima zi de mercato, după meciul cu U Cluj am avut discuţia finală. Nu s-a ajuns la cifrele cerute de către noi şi atunci s-a terminat totul.

Nu a fost ceva special, ceva complicat. Pentru mine neplăcute au fost unele declaraţii. Am vorbit şi cu domnul Cârţu, nu avea toate informaţiile (n.r. – a spus că transferul a căzut din cauza comisionului cerut de agent). L-am sunat a doua zi dimineaţa. La ora 23:00 am zis că nu vreau niciun comision. Andrei Cordea a cerut bani la semnătură, el trebuia să recupereze şi banii pierduţi de la CFR Cluj.

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Andrei este ca şi familia mea şi era ultimul jucător la care mă gândeam să fac ceva rău. Am renunţat la comision, ceva mic, ceva normal (n.r. – în jur de 20.000 -30.000 de euro). Da, cam aceea era suma. În ultima discuţie am renunţat la comision doar să se facă transferul. Am ajutat mulţi jucători vara asta. După un deal de 13.000.000 de dolari, mi-am permis să renunţ”, a spus Alin Toşca la FANATIK SUPERLIGA.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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