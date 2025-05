Cum a ajuns Bobonete în juriu la Românii au Talent. Secretul pe care puțini dintre fanii emisiunii îl cunosc

Cum a reușit Mihai Bobonete să facă parte din una dintre cele mai longevive emisiuni de la PRO TV. Puțini dintre cei care îl urmăresc știu cum a ajuns să ocupe scaunul de jurat la Românii au Talent.

Jurații de la Românii au Talent, formula de succes a emisiunii

Romanii au Talent este una dintre cele mai apreciate și mai longevive emisiuni din România. De-a lungul anilor, mii de concurenți au pășit pe scenă, iar pentru mulți dintre ei, emisiunea de la PRO TV a reprezentat un nou capitol în viața lor.

Românii au Talent se bucură de mare succes, însă, asta nu ar fi fost posibil fără formula echilibrată a juraților. De ani de zile, au reușit să îi convingă pe cei de acasă că își îndeplinesc cu responsabilitate misiunea pe care o au.

De-a lungul sezoanelor, formula juraților a mai suferit modificări, însă, în prezent, lucrurile s-au echilibrat. Spre bucuria celor de acasă, acum, . Acest lucru a adus echilibru și doza de umor de care avea nevoie emisiunea.

Cum a ajuns Mihai Bobonete la masa juraților de la Românii au Talent

Chiar dacă milioane de români urmăresc emisiunea de la PRO TV, puțini sunt cei care știu cum a ajuns Bobonete la masa juraților. Ei bine, cel care a militat pentru prezența lui Mihai Bobonete la Românii au Talent au fost chiar Andi Moisescu. Juratul și comediantul se cunosc de ani buni de zile, astfel că Andi a știut ce îi lipsește emisiunii pentru a avea și mai mult succes.

”Cu Bobo am o relație de foarte mulți ani. Eu am fost unul dintre cei care întotdeauna a militat pentru aducerea lui în formatul Românii au talent, dintr-un simplu motiv. Am considerat din clipa în care l-am cunoscut că el reprezintă un reper în categoria lui. Și cred că la masa jurului merită să stea absolut oricine e reper în categoria lui.”, a spus Andi Moisescu, pentru

Pe Andi Moisescu și Mihai Bobonete îi leagă o prietenie veche. Cei doi au realizat împreună numeroase emisiuni Marcă înregistrată, cu mult înainte ca Andi Moisescu să înceapă proiectul Apropo TV. Încă de la început, Andi și-a dat seama de abilitățile lui Bobonete. Drept dovadă, a știut că se va potrivit mănușă juriului de la Românii au Talent.

În prezent, formula juraților de la Românii au Talent nu doar că este una echilibrată, dar aduce și succes emisiunii. Românii au Talent se bucură de audiențe bune de fiecare dată, iar acesta este rezultatul unei munci de echipă.