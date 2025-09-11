Cum a ajuns Bolgado la Rapid după negocierile Varga – Șucu. „Cumpărați patru covoare și primiți și o carpetă”

Ultima zi a perioadei de transferuri din România a venit la pachet cu o mutare interesantă. Leo Bolgado a semnat cu Rapid București, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu este însă deloc impresionat de mutarea făcută de Dan Șucu, acționarul majoritar al gruparii din Giulești.

Leo Bolgado a semnat cu Rapid. Ce spune Gigi Becali despre transferul făcut de Dan Șucu

Rapidiștii au vrut să ia la pachet doi jucători de la CFR Cluj: , și pe Leo Bolgado, fundașul care și-a pierdut locul de titular la CFR Cluj. Până la urmă, doar cel din urmă a ajuns în Giulești.

La Rapid a ajuns însă Leo Bolgado, un fotbalist care a fost propus și la campioana României, FCSB. Gigi Becali a spus însă clar că fundașul central nu ar fi intrat în planurile sale.

Gigi Becali: „Probabil nici Șucu nu l-a vrut pe Bolgado”

În plus, omul de afaceri este de părere că Alin Fică ar fi fost un transfer mai bun pentru rivala din Giulești. Latifundiarul din Pipera consideră însă că nici mijlocașul celor de la CFR Cluj nu ar fi avut loc la campioana României, întrucât roș-albaștrii au un lot solid, iar pe acea poziție pot juca Șut, Olaru, Cisotti sau Lixandru.

„Pe bune acum. Mie îmi plăcea de Fică, dar nu aveam nevoie de el. Îmi place, are explozie. E fotbalist de nivelul campionatului nostru, dar de Bolgado nu. Vezi când e vorba de jucători pe care îi agreez? Ai văzut că nu glumesc. E fotbalist Fică. Nu extraordinar, dar e fotbalist bun. La mine nu avea unde să joace.

Probabil nici Șucu nu l-a vrut pe Bolgado, dar a făcut un mixt. Cumpărați patru covoare și primiți și o cârpă. Ce să mai!”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

