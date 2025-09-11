Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cum a ajuns Bolgado la Rapid după negocierile Varga – Șucu. „Cumpărați patru covoare și primiți și o carpetă”

Gigi Becali, ironii la adresa lui Dan Șucu după ce Rapid l-a transferat pe Leo Bolgado de la CFR Cluj. Ce spune despre fundașul brazilian.
Alex Bodnariu
11.09.2025 | 14:41
Cum a ajuns Bolgado la Rapid dupa negocierile Varga Sucu Cumparati patru covoare si primiti si o carpeta
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali RADE de Dan Sucu dupa TRANSFERUL lui Bolgado la Rapid

Ultima zi a perioadei de transferuri din România a venit la pachet cu o mutare interesantă. Leo Bolgado a semnat cu Rapid București, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Gigi Becali, patronul de la FCSB, nu este însă deloc impresionat de mutarea făcută de Dan Șucu, acționarul majoritar al gruparii din Giulești.

ADVERTISEMENT

Leo Bolgado a semnat cu Rapid. Ce spune Gigi Becali despre transferul făcut de Dan Șucu

Rapidiștii au vrut să ia la pachet doi jucători de la CFR Cluj: pe Alin Fică, mijlocașul central care a impresionat în acest sezon, și pe Leo Bolgado, fundașul care și-a pierdut locul de titular la CFR Cluj. Până la urmă, doar cel din urmă a ajuns în Giulești.

Dan Șucu a mutat timid în această fereastră de transferuri. La Rapid a ajuns însă Leo Bolgado, un fotbalist care a fost propus și la campioana României, FCSB. Gigi Becali a spus însă clar că fundașul central nu ar fi intrat în planurile sale.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: „Probabil nici Șucu nu l-a vrut pe Bolgado”

În plus, omul de afaceri este de părere că Alin Fică ar fi fost un transfer mai bun pentru rivala din Giulești. Latifundiarul din Pipera consideră însă că nici mijlocașul celor de la CFR Cluj nu ar fi avut loc la campioana României, întrucât roș-albaștrii au un lot solid, iar pe acea poziție pot juca Șut, Olaru, Cisotti sau Lixandru.

Pe bune acum. Mie îmi plăcea de Fică, dar nu aveam nevoie de el. Îmi place, are explozie. E fotbalist de nivelul campionatului nostru, dar de Bolgado nu. Vezi când e vorba de jucători pe care îi agreez? Ai văzut că nu glumesc. E fotbalist Fică. Nu extraordinar, dar e fotbalist bun. La mine nu avea unde să joace.

ADVERTISEMENT
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi....
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă

Probabil nici Șucu nu l-a vrut pe Bolgado, dar a făcut un mixt. Cumpărați patru covoare și primiți și o cârpă. Ce să mai!”, a declarat Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, în direct și în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să...
Digisport.ro
”M-au bătut măr”. ”Cea mai frumoasă actriță de la Hollywood” a decis să spună tot, după ce a ajuns ”de nerecunoscut”

Gigi Becali RADE de Dan Sucu dupa TRANSFERUL lui Bolgado la Rapid

Strategia pe care Adi Mutu o vede la naționala României: „Eu asta aș...
Fanatik
Strategia pe care Adi Mutu o vede la naționala României: „Eu asta aș face”. Care este titularul pe care-l vede „retras”!
Bolgado și Matei Ilie, propuși la FCSB! Gigi Becali dă cărțile pe față:...
Fanatik
Bolgado și Matei Ilie, propuși la FCSB! Gigi Becali dă cărțile pe față: „Când îmi place unul, mă fac că nu înțeleg”. Exclusiv
FRF îi ia apărarea necondiționat lui Mircea Lucescu: „Ne place să jignim istoria...
Fanatik
FRF îi ia apărarea necondiționat lui Mircea Lucescu: „Ne place să jignim istoria fotbalului românesc”. Se schimbă echipa pentru baraj?
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Prunea a răbufnit: 'Așa vrem să ne calificăm la Mondial?! Vă dați seama...
iamsport.ro
Prunea a răbufnit: 'Așa vrem să ne calificăm la Mondial?! Vă dați seama cât de jos am ajuns, ce haos e acolo? Am arătat ca o echipă de amatori!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!