Cum a ajuns Capul Verde cea mai tare națională de la CM 2026! Joao Paulo le-a ținut în șah pe finalistele Spania și Argentina

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Înaintea startului Campionatului Mondial, toată lumea ar fi amestecat în aceeași oală echipe precum Qatar, Curacao, Irak, Uzbekistan sau Capul Verde, însă cei din urmă au avut un parcurs de vis. Naționala din care face parte și Joao Paulo, de la FCSB, a părăsit competiția în șaisprezecimile de finală, deși nu a pierdut niciun meci în 90 de minute. Mai mult decât atât, a ținut piept celor două formații ce aveau să ajungă în marea finală.

Naționala lui Joao Paulo a făcut spectacol la Campionatul Mondial! Nu a pierdut niciun meci în 90 de minute

Dacă cineva ar fi spus că naționala Capului Verde va ieși neînvinsă dintr-o grupă de turneu final cu Spania, Uruguay și Arabia Saudită, nimeni nu l-ar fi crezut. Această imprevizibilitate și felul în care calculul hârtiei dă greși de multe ori au făcut ca fotbalul să devină atât de iubit de-a lungul anilor.

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În cele patru meciuri pe care le-au jucat la această ediție de Campionat Mondial, naționala Capului Verde a primit doar trei goluri în timpul regulamentar, deși a întâlnit adversari mult mai valoroși, precum Uruguay, Spania sau Argentina.

Capul Verde a ținut piept campioanei europene: Joao Paulo și Vozinha, eroi naționali!

Fotbaliștii din Capul Verde au fost pe buzele tuturor încă din prima etapă, în care au întâlnit campioana europeană. Toată lumea s-ar fi așteptat la un galop de sănătate al ibericilor, însă africanii au opus rezistență și au terminat cele 90 de minute cu scorul de 0-0. , însă

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Goalkeeperul în vârstă de 40 de ani a devenit erou național și a câștigat milioane de urmăritori pe rețelele de socializare pe parcursul acestui turneu final. Imediat după punctul incredibil obținut contra Spaniei, africanii au obținut o nouă remiză împotriva unei naționale puternice, cea a Uruguayului.

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După ce în ultimul meci a obținut încă un punct împotriva Arabiei Saudite, Capul Verde a reușit să se califice mai departe din Grupa H de pe poziția secundă, chiar dacă a avut doar trei puncte, iar multe naționale cu același număr de puncte nu au reușit să se califice nici măcar de pe locul al treilea.

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Șaisprezecimile cu Argentina, o nouă demonstrație de forță și ambiție

Deși africanii au făcut o figură frumoasă în faza grupelor, se aștepta ca Argentina să nu aibă nicio emoție împotriva naționalei din Capul Verde. Lionel Messi a deschis scorul și misiunea sud-americanilor părea din ce în ce mai ușoară, după ce scorul pauzei arăta 1-0 pentru campioana mondială en-titre.

La doar 15 minute după reluarea partidei, africanii au reușit să înscrie, iar scorul a rămas 1-1 după timpul regulamentar. Sud-americanii au punctat din nou la doar două minute de la startul primei reprize de prelungiri și nimic nu mai părea că o poate opri pe Argentina. Totuși, în minutul 103, Lopes Cabral, fotbalistul celor de la Trabzonspor, a reușit execuția vieții și l-a învins pe „Dibu” Martinez.

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În a doua repriză de prelungiri, în urma unui corner executat de Lionel Messi, Cristian Romero a reluat cu capul spre poarta adversă, mingea a fost deviată de un adversar direct în poartă, păcălindu-l astfel pe Vozninha. Meciul s-a soldat cu scorul de 3-2 după prelungiri, iar Argentina s-a calificat mai departe, însă Capul Verde deși a avut în față ambele finaliste ale ediției: Spania și Argentina.

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