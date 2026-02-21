Cum a ajuns Cătălin Cîrjan la Dinamo: “Norocul nostru e că Şumudică a venit mai târziu! Nu îl lăsa să plece”

ADVERTISEMENT

Cătălin Cîrjan este om de bază la Dinamo în prezent. Cum putea însă echipa din „Ștefan cel Mare” să rateze transferul actualului său căpitan din cauza lui Marius Șumudică, antrenorul român.

Marele noroc al lui Dinamo în transferul lui Cătălin Cîrjan

Cătălin Cîrjan a fost adus prima dată în fotbalul mare din România de Rapid, care l-a împrumutat în vara anului 2023 de la Arsenal. Povestea mijlocașului în Giulești nu a fost una strălucită, astfel că nu a mai continuat la echipa „alb-vișinie”.

Alex Conovaru, actorul român care este și fan înfocat al lui Dinamo, despre transferul lui Cîrjan la echipa din „Ștefan cel Mare”. El a spus că norocul le-a surâs „câinilor”, deoarece Neil Lennon, antrenorul lui Rapid de la începutul sezonului 2024/2025, nu l-a păstrat pe Cîrjan, însă Șumudică, cel care avea să îl succeadă, ar fi făcut-o cu siguranță.

„Cîrjan a fost luat de la Rapid. Atunci cred că a fost și un noroc al lui Dinamo. Eu am spus tot timpul că nouă ne lipsește un număr 10 acolo. Un nou Cătălin, căpitan la Dinamo și la fel de iubit. Uite cât de iubit este Cîrjan. Eu am zis că e un semn, e noul idol, un nou Cătălin al tribunelor.

Dacă era Șumudică antrenor atunci la Rapid, ci nu Neil Lennon, nu îl lăsa să plece. Noroc că nu venise Șumudică. A fost un mare noroc!”, a spus Alex Conovaru.

Cum este omul Cătălin Cîrjan, de fapt. „Asta înseamnă mult pentru suporterul dinamovist!”

Ulterior, actorul a ținut să vorbească despre omul Cătălin Cîrjan, cel care a reușit să le câștige inimile suporterilor dinamoviști. Alex Conovaru a mai apreciat la fotbalist faptul că , în loc să dea curs ofertei din Ucraina.

„A fost suspendat cu Slobozia și a venit pe lângă noi pe acolo, a semnat niște tricouri, a intrat în emisiune pentru fani. Și . După meci l-am văzut stând pe teren până cu ultimul copil. Să nu plece unul supărat că nu a făcut poză cu el. Asta înseamnă mult pentru suporterul dinamovist, pentru copilul ăla care îl iubește și așteaptă.

Pe lângă asta, tu la vârsta asta să refuzi o ofertă nu foarte avantajoasă social, dar financiar… El a mai avut, săracul, o accidentare urâtă. Cîrjan a avut o forță incredibilă și tot răul a fost spre bine. A ajuns la naționala mare, a debutat, poate să ducă Dinamo să ridice un trofeu anul ăsta, să ne ducă și în cupele europene. Bravo lui, jos pălăria!”, a mai spus Alex Conovaru.

Ce trebuie să facă Cătălin Cîrjan în viitorul apropiat la Dinamo. „Aștept asta de la el!”

Pe final, Alex Conovaru a spus că are o mare dorință când vine vorba de Cătălin Cîrjan. Mai exact, actorul vrea să îl vadă pe tânărul fotbalist decisiv într-un meci important: „Ce aștept eu de la Cătălin, și sigur se va întâmpla, am nevoie să fie decisiv într-un meci cu miză!”.

23 de ani are Cătălin Cîrjan

2,5 milioane de euro valorează mijlocașul în prezent