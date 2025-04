Cum a ajuns Celia să se îndrăgostească de Mihai Bendeac. Au fost împreună o perioadă scurtă

Cristina Ioana Socolan, cunoscută pe numele de scenă Celia, a povestit cum a ajuns să se îndrăgostească de Mihai Bendeac. Au fost împreună o perioadă scurtă, iar drumurile lor s-au separat în urmă cu multă vreme.

Celia, dezvăluiri despre relația cu Mihai Bendeac

Celia a revenit în lumina reflectoarelor, după ce s-a dedicat vieții de familie. A simțit nevoia să se întoarcă la marea sa pasiune, muzica. Invitată într-un podcast de pe YouTube, frumoasa brunetă a spus cum a pornit cu actorul Mihai Bendeac.

Fostul jurat de la iUmor i-a fost alături în cele mai grele momente ale vieții sale. Cunoscutul artist a sprijinit-o atunci când artista a pierdut mai multe persoane dragi din viața sa, într-un interval destul de scurt.

Îndrăgita artistă a fost nevoită să-și conducă pe ultimul drum tatăl, bunicul și străbunicul într-o perioadă mică. La acea vreme Mihai Bendeac îi era prieten, însă mai târziu amiciția s-a transformat într-o legătură de dragoste.

„Mihai, cu toate fețele astea ale lui, are o parte frumoasă pe care eu am cunoscut-o. El mi-a fost un prieten foarte bun. Am fost prieteni o bună perioadă, el spunea: «Nu avem cum să fim împreună, tu ești prea bună pentru mine».

Era o prietenie atât de frumoasă la început, ne plăcea. Am știut clar că noi nu eram făcuți unul pentru celălalt. A fost omul care mi-a fost pansament în perioada respectivă”, a mărturisit Celia în .

Celia, muza lui Mihai Bendeac după despărțire

„Da (n.r. – au fost împreună câteva luni), cu tot cu prietenie. Am știut că nu-mi făcea bine și el. Mi-era și greu puțin că mă atașasem de el”, a completat Celia, în același podcast de pe YouTube.

Ulterior, Mihai Bendeac i-a dedicat o melodie fostei partenere de viață. Piesa a fost lansată alături de frumoasa Delia și se numește „2 în 1”. A fost lansată în urmă cu mai bine de 12 ani, Celia fiind muza artistului.