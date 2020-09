Cum a ajuns Chef Scărlătescu de la Chefi la cuțite pe micile ecrane. “Stăteam cu picioarele în apă, pusesem un tomberon între noi și…”

Chef Cătălin Scărlătescu este printre cei mai cunoscuți și apreciați bucătari din România. Însă juratul de la “Chefi la cuțite” nu a fost celebru încă de la începutul carierei culinare. Acesta a făcut dezvăluiri uimitoare despre cum a ajuns pe micile ecrane în urmă cu zece ani.

Pasionat de arta culinară încă din copilărie, Chef Scărlătescu și-a dorit întotdeauna să fie bucătar. Visul său a devenit realitate, însă a devenit cunoscut mai ales atunci când a debutat pe micile ecrane. Începutul nu este ușor pentru nimeni, iar celebrul bucătar nu face excepție, conform spynews.ro.

Chef Scărlătescu uimește mereu telespectatorii și nu doar prin talentul său în bucătărie, dar și prin umorul său în emisiunile culinare. Acesta a dezvăluit cât de greu a fost începutul carierei sale în televiziune și ce obstacole a întâmpinat.

Chef Cătălin Scărlătescu, despre debutul pe micile ecrane

Un simplu telefon a reprezentat următorul pas în cariera lui Cătălin Scărlătescu. Acesta se afla la mare cu un prieten din copilărie atunci când a aflat veștile uimitoare. A fost sunat să participe ca jurat la un show culinar, iar starea de euforie provocată de această veste l-a emoționat peste măsură.

“Eram la mare, pe plajă, cu un coleg din clasa a V-a. Stăteam cu picioarele în apă, pusesem un tomberon între noi și jucam table. La un moment dat, mi-a sunat telefonul și am fost anunțat că voi face parte din juriul unui cooking show.

Mi-a scăpat telefonul din mână, direct în apă. I-am scos repede cartela, am pus-o la uscat, am folosit un alt telefon și abia a doua zi am fost sunat din nou pentru a stabili o primă întâlnire”, a declarat acesta pentru viva.ro.

În aceeași perioadă i-a cunoscut atât pe colegii săi, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea, cât și pe producătorul emisiunii la care urma să fie jurat. Faptul că urma să facă parte dintr-un cooking show părea ceva neobișnuit pentru Cătălin Scărlătescu, care a fost destul de emoționat la început. Cu toate încurajările primite, faptul că nu avea experiență în televiziune îl speria.

Chef Scărlătescu nu știa ce înseamnă televiziunea sau ce presupune. Primul an a fost unul greu, mai ales pentru că nu a renunțat la locul de muncă pe care îl avea înainte de a debuta în televiziune.

“Eu nu mai înțelegeam nimic. La început, mi-a fost frică de televiziune, nu știam ce înseamnă, ce presupune, de asta în primul an nici nu am renunțat la locul de muncă pe care îl aveam, le-am făcut pe amândouă în paralel.”, a declarat el pentru aceeași sursă.

În prezent, Cătălin Scărlătescu este un celebru jurat al emisiunii “Chefi la cuțite”, alături de Florin Dumitrescu și Sorin Bontea.