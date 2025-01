Cum a ajuns Corina Caragea la Pro Tv, de fapt: ”Am crezut că e o glumă”

Corina Caragea este cunoscută de o țară întreagă. De 20 de ani se află pe micul ecran și prezintă evenimentele sportive din țară și nu numai. Acum, la două decenii distanță, bruneta a dat din casă detalii despre începuturile sale la Pro Tv.

Corina Caragea prezintă știrile la Pro Tv de 20 de ani

Acum are 42 de ani și o carieră de succes în televiziune. Avea doar 22 de ani când a fost contactată de cei de la Pro Tv, iar vestea i se părea ireală.

Corina Caragea a avut un început de drum strălucit, reușind să ajungă rapid la cel mai cunoscut din țară. Nu era străină de televiziune, fiind deja angajată la un alt post în momentul propunerii Pro Tv.

Totul a fost atât de necrezut pentru aceasta, încât a amânat decizia timp de 6 luni. a mărturisit că postul pe care azi îl are i se părea „o pălărie prea mare” pentru vârsta pe care o avea la momentul acela.

„Am rumegat bine decizia”

„Nici mie nu îmi vine să cred. Parcă am clipit de două ori și au trecut cei 20 de ani. Eu prezentam de câteva luni la o televiziune de știri și apelul venit dinspre PRO TV am crezut că e o glumă.

Am amânat jumătate de an. Am rumegat bine decizia, eram și foarte atașată de vechii colegi, iar PRO TV mi se părea oricum o pălărie prea mare și îndepărtată. Niciodată nu îmi trecuse prin cap să ajung acolo.

Nu știu să fi fost un casting. Cel puțin eu nu știu. Chiar înainte cu câteva zile de a veni la PRO TV, am avut un accident de mașină. Primii pași în PRO TV au fost… în cârje.

Apropo de adaptare – câteva luni au fost doar în redacție și, în toamnă, am început ușor, ușor. Șase luni dimineața, apoi weekend, apoi prime time.

Mi se părea ciudat că nu alternez cu teren, cum eram obișnuită, aveam multe live uri, căci eram la o televiziune de știri, iar aici alternam cu o săptămână de redacție, ceea ce mi se părea prea liniștit.”, a declarat Corina Caragea pentru